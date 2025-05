Victoria Martín, la nueva gran estrella de las Berrocal: los secretos que ocultó a sus hijas y el dolor de un matrimonio inusual

Vicky Martín Berrocal se prepara para el estreno de uno de los proyectos de su vida, literalmente. El documental en el que ha participado junto a su hija, Alba Díaz; su hermana, Rocío Martín Berrocal; y su madre, Victoria Martín Serrano; llega este martes, 20 de mayo, a Movistar Plus+. La matriarca es, de hecho, quien apunta a ser una de las grandes sorpresas del clan, por su historia familiar y el misterio, carisma y elegancia que la acompañan.

Las Berrocal sigue de cerca a una de las sagas más conocidas del panorama social nacional, del que es especialmente popular Vicky, pues, tras su trayectoria como modelo, se añade su pasado matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés' y su presencia en televisión -ahora también está en las plataformas digitales gracias a su podcast-. No obstante, esa personalidad tan desbordante que la caracteriza es un rasgo que ha heredado de su madre, que no lo ha tenido fácil: guarda un pasado de altibajos, marcado por la doble vida que llevó el padre de sus hijas, José Luis Martín Berrocal.

El torero y empresario vivía en Huelva con Victoria, Vicky y Rocío; mientras en Madrid lo hacía con su primera mujer, Marisa del Molino, y sus tres hijos en común. "Fue una historia muy dura y muy dolorosa, pero a mí no me gusta compartir las penas, intento compartir solo las alegrías, las cosas malas me las guardo para mí", comentó Martín Serrano en su entrevista en El Hormiguero, sin querer ahondar demasiado. "Yo siempre he ido contando los secretos poco a poco, porque si es algo que yo he sufrido, no quiero que lo sufran mis hijas", añadió. El empresario murió en 2008 a causa de una hemorragia cerebral.

Asimismo, Victoria guarda buenos recuerdos de aquella época. "A pesar de las circunstancias hubo momentos muy felices. No cambiaría nada. Siempre he sido feliz con lo que Dios me ha dado y no ha sido una vida fácil. Pero sí hasta entendía de mi hombre el hecho de que no abandonara a la otra familia", contaba a Beatriz Cortázar en una entrevista para este medio. Respecto a la relación con sus hijas y su nieta, afirmaba: "He dado mucha libertad a mis hijas y saben lo que está bien y está mal".

Más allá de lo que se pueda apreciar en el documental, Vicky, Rocío y Alba le han mostrado estos días su admiración a través de las redes sociales, donde los usuarios han dejado comentarios como: "Creo que voy a ser una gran fan de tu abuela (a Alba)", "Victoria, madre de las madres"; "Ay, la abuela" o "Con todos mis respetos, la auténtica estrella es Victoria Martín Serrano".

Lo cierto es que Victoria Martín Serrano triunfa cada vez más en Instagram, donde reúne más de 44.000 seguidores. No suele ser muy activa en esta red social, pero en las últimas semanas, con la promoción de Las Berrocal, sí se ha dejado ver algo más. El público está deseoso por conocerla, ya que en la promoción sus declaraciones y simpatía han dejado muy buen sabor de boca. También todos esos misterios referentes a su vida familiar, detalles que poco a poco podrían ir desvelándose.