Ojiplático. Así se ha quedado Manuel Díaz al escuchar a su primera esposa y madre de su hija, Alba, decir que ha sufrido mucho por amor en cada relación que ha tenido, incluida la suya. Unas declaraciones que han sembrado la duda acerca de la cordialidad entre ambos, cuya separación, allá por 2001 y hasta la actualidad, ha sido un ejemplo de respeto, cariño y saber estar. "No me lo esperaba, he flipado", ha dicho este jueves El Cordobés.

Desde Tardear, donde colabora de forma semanal, el diestro se ha mostrado perplejo: "Sus palabras me han pillado por sorpresa, pero el dolor ya está curado. Teníamos muchas cosas en común pero la vida es caprichosa". Y ha asegurado: "Todos los matrimonios se quieren, pero también se sufren. Lógicamente, cuando nos separamos, sufrimos, éramos jóvenes, no teníamos un proyecto de vida sólido".

Siempre discreto, no ha querido entrar en más detalles y ha capeado las preguntas de los presentadores: "Ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo si me dijo que sufría o no. Tampoco me acuerdo cómo fue la conversación, quién dio el primer paso... No lo sé". Admite que las palabras de Vicky le llegaron a través de terceras personas y aunque no ha podido comunicarse con ella, sí lo ha hecho con su hija, Alba: "Con ella no he hablado, sí con mi hija y me ha dicho que no le dé importancia a esas cosas y tiene razón, es un comentario como tantos que se hacen, ya está". Aunque recalca: "Lo que sí me dolería es que se hubiera hecho esto para darle promoción y vidilla a su programa nuevo, eso me daría un pellizco. Pero como no lo sé...".

El Cordobés ha asegurado que su ex es "una gran mujer y una gran madre" y no tiene nada que reprocharle: "Si se ha desahogado al decir estas cosas, lo celebro". Y le ha mandado un mensaje directo: "Si sufriste y no te hice todo lo feliz que podías, lo siento. Espero que encuentres lo que llevas tanto tiempo buscando, la persona que te haga tan feliz como a mí me hace Virginia", ha dicho mencionando a su actual esposa, la venezolana Virginia Troconis.