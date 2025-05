José Luis Martín Berrocal, muy de actualidad por el lanzamiento del documental sobre Las Berrocal, tuvo cinco hijos de dos mujeres y no casó con ninguna de las dos. Nacido en Madrid el 24 de noviembre de 1932, fue un hombre de negocios polifacético que supo diversificar su actividad en múltiples sectores. El padre de Vicky Martín Berrocal falleció en el hospital sevillano Virgen del Rocío a finales de diciembre de 2008 tras sufrir una hemorragia cerebral y al entierro acudieron sus cinco hijos. En sus últimos años, el empresario taurino ya había presentado una salud muy delicada a causa de diversos problemas de corazón , además de ser hemofílico. Tenía 76 años.

Fue dueño de líneas de autobuses, ganadero, promotor de boxeo, empresario taurino y presidente de clubes de fútbol, su vida se dividió entre Huelva y Madrid, donde mantuvo dos familias paralelas. Su trayectoria se enmarca dentro de una saga familiar con profundas raíces empresariales, cuyo origen se remonta a La Velilla, en Segovia, de donde era originario Roque Martín, bisabuelo de Vicky.

Roque fue pionero en el transporte de viajeros en diligencias, una actividad que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia el negocio de los autobuses gracias al empuje de sus descendientes. Tras la Guerra Civil, los hijos de Roque, entre ellos el padre de José Luis, consolidaron la compañía de transporte La Sepulvedana, que llegó a contar con una flota de 200 autocares. Este crecimiento fue el trampolín para otras inversiones familiares: ganaderías, gestión de plazas de toros —como la de Las Ventas en Madrid y la de Quito— y clubes de fútbol. Un imperio con múltiples ramas que sembró la semilla del espíritu emprendedor en las generaciones posteriores. La más mediática de sus descendientes es, sin duda, Vicky Martín Berrocal. Heredera del carácter y empuje empresarial de su padre, ha construido una carrera propia alejada de los caminos más tradicionales. Su incursión en el mundo empresarial comenzó en 2016, cuando fundó White and Brilliant SL, una firma dedicada al diseño de moda. Para ello, se alió con Alfonso Vivancos Arigita, exdirectivo de entidades financieras internacionales como Merrill Lynch y Goldman Sachs. Vivancos asumió el rol de presidente y consejero delegado, mientras que Vicky fue socia única y consejera de la empresa. Él aportaba la visión estratégica, y ella, la creatividad y el conocimiento del mercado de la moda.

La empresa, que ha experimentado un sólido crecimiento, ha reforzado su estructura financiera a través de diversas ampliaciones de capital. En 2017, contaba con 100.000 euros de capital social; en 2019, esa cifra se incrementó hasta los 293.000 euros, y en abril de 2020 se sumaron otros 192.000 euros, alcanzando un total de 750.000 euros. El esfuerzo se ha traducido en resultados tangibles: en apenas dos años, la facturación pasó de un millón de euros a casi cuatro millones en 2022, último ejercicio del que se tienen datos.

Pero su faceta empresarial no se limita a la moda. En febrero de 2020, Vicky y su socio fundaron Estudio de Mercado 2020 SL, una empresa centrada en la compraventa y explotación de fincas, tanto rústicas como urbanas. Además, es vicepresidenta de Gerencias Turísticas Almerienses SL, sociedad que heredó tras la muerte de su padre en 2008. La empresa gestiona una explotación hotelera en Roquetas de Mar (Almería), aunque en los últimos años ha registrado escasa actividad, llegando incluso a estar en riesgo de cierre registral.

Gestión de derechos de imagen y publicidad vinculados a la explotación

Más reciente es la creación de Nexgen Studios SL, constituida hace apenas tres meses. Esta nueva sociedad, con sede en Madrid, se orienta a la gestión de derechos de imagen y publicidad vinculados a la explotación de una serie de televisión. Vicky figura como administradora única y, bajo este paraguas legal, ha incluido diversas actividades relacionadas con su marca personal: relaciones públicas, comercio al por mayor de ropa y calzado, así como la venta de productos de perfumería y cosmética. A lo largo de su trayectoria, Vicky Martín Berrocal ha demostrado que el espíritu empresarial de la familia Berrocal no solo se mantiene vivo, sino que ha sabido adaptarse a los tiempos actuales, diversificándose y explorando nuevos caminos que, sin perder sus raíces, la consolidan como una figura clave del emprendimiento en España.

Entrevistadas por Informalia el pasado 12 de mayo, Victoria, Vicky, Rocío y Alba le contaron a Beatriz Cortázar que han llegado para quedarse y hablar con naturalidad de cómo un hombre, el difunto José Luis Martín Berrocal, pudo querer dos mujeres a la vez y no estar loco, como reza canción.

El ganadero lo hizo teniendo en Madrid a su familia oficial (su mujer y tres hijos) y dejando en Huelva a su otra mujer extraoficial con dos niñas que hoy hablan sin rencor y con mucho cariño del hombre que no fue un papá al uso pero sí alguien a quien su madre adoraba por encima de todas las cosas. Incluido el consabido qué dirán que tanto daño hizo en tiempos pasados. Victoria (la madre de Vicky) contaba que ella no necesitaba ver el documental para descubrir nada para saber cómo son sus hijas y su nieta: "Porque las conozco perfectamente. Sé de qué pie cojea cada una". Su hija Vicky comentaba en este digital que cuando ella se va la cama, lo hace tranquila: "Porque no me dejo nada para mí". Y Alba Díaz dice que ella es "más pesada" y que le encanta "profundizar en las cosas".

Victoria, como matriarca del clan, ¿qué es lo más complicado?

Victoria: Ser madre. Sin lugar a dudas. Ser mujer de alguien depende mucho de las circunstancias que te toque vivir. A mi me tocó hacer de padre y madre.

¿Los hombres de hoy se involucran más que años atrás?

Alba: Por supuesto. En los vídeos familiares he podido comprobar cómo mi padre (Manuel Díaz 'El Cordobés') me daba el biberón, me bañaba...

¿Martín Berrocal alguna vez dio un biberón, fue a una fiesta escolar?

Vicky: Jamás en la vida. ¡Pero si no estaba ni en Navidad! Piensa que no estuvo en ninguno de nuestros nacimientos. Solo apareció en el de Alba (la nieta) y recuerdo cuando nada más parir apareció mi padre en el paritorio y casi le da algo porque no lo había visto en la vida.

¿Creen que la relación de sus padres (un padre ausente que compaginó dos familias) les ha marcado sus relaciones con los hombres?

Vicky: Siempre he tenido mucho miedo al amor, a que me dejaran, al abandono. Mi madre nunca sabía si su hombre iba a volver, no tenía esa seguridad y eso es lo que viví.

Alba: Me ha afectado en el sentido de ver una tercera silla en mis relaciones de pareja. Creer que siempre puede aparecer alguien más. Esa sensación es muy incómoda, pero, por suerte, he sanado y ya no lo sufro.

Victoria, después de lo vivido y con lo que hoy sabe, ¿volvería a actuar de la misma manera con su pareja?

Victoria: Estoy segura que sí porque a pesar de las circunstancias hubo momentos muy felices. No cambiaría nada. Siempre he sido feliz con lo que Dios me ha dado y no ha sido una vida fácil. Pero si hasta entendía de mi hombre el hecho de que no abandonara a la otra familia.

Vicky: Hubo momentos que sí se planteó dar un paso adelante, pero para ella era más doloroso pensar que iba a quedarse sin él que aguantar. Una vez le pregunté con once años que a quién quería más, si a mi padre o a mí. Y me respondió que a mi padre. Fue una mujer muy valiente que se enfrentó a todo.

¿Victoria hubiera dejado que sus hijas tuvieran una pareja con doble vida?

Victoria: He dado mucha libertad a mis hijas y saben lo que está bien y está mal.

Vicky: No es una cuestión de estar bien o mal, ya que cuando uno entra en una relación tiene derecho hasta a equivocarse. Hemos sido libres a la hora de elegir y hemos vivido lo que hemos querido, aunque haya sido malo.

¿Las Berrocal imponen a los hombres?

Vicky: Si yo fuera un tío saldría corriendo. Somos mujeres sin filtro, independientes, con las ideas claras… Para un hombre, que siempre quiere ser el prota, no es fácil. Muchas veces me ha pasado que he terminado comiéndome a mi pareja por mucha personalidad que tuviera. Es verdad que tenemos que dar miedo porque normalmente prefieren algo más fácil, una persona a la que todo le vale.

¿El mejor y peor momento a la hora de rodar esta serie?

Rocío: Lo más duro fue el momento de recordar cosas del pasado. Ha sido como hablar con un terapeuta y confieso que me ha venido muy bien. Nunca había hecho nada a nivel mediático y hasta le tenía miedo. Creo que no se me ha dado mal y ahora digo que me ha encantado y lo volvería a hacer. Soy otra persona de hace siete meses aquí. He acabado con muchos miedos y es que antes no me hacía ni una foto porque no me gustaba. Hoy soy feliz.

Vicky: Confieso que somos muy intensas para todo pero no recuerdo ningún momento malo.

¿Y de amores cómo van?, ¿han ligado durante el rodaje?

Vicky: Mira, a mí no me ha pasado nada desde hace un año.

Rocío: Pues yo desde hace cuatro años nada.

¿Habrá Las Berrocal 2?

Vicky: Para conocer a mi madre se necesitan muchas entregas. Fíjate que en medio del rodaje soltó que teníamos más familia fuera de España y jamás nos lo había comentado.

¿Cómo se llevan con la otra familia de su padre? (Martin Berrocal tuvo tres hijos mas con su esposa)

Rocío: Fenomenal. Hace muy poco estuve con David.

Vicky: Estupendamente. Pero ya nos han dicho que no vendrán al estreno porque no quieren salir en cámara, aunque me encantaría que en una nueva entrega de capítulos ellos hablaran con nosotras.

Alba: Yo cuando veo a José me acuerdo de mi abuelo. Es la misma cara.

Victoria, ¿ha vuelto a enamorarse?

Victoria: Jamás.

¿Alba le costó mucho animar a su novio para que saliera en la serie?

Alba: No, porque fue todo muy natural. Quería que apareciera porque es el único hombre que tenemos las cuatro y surgió de manera natural.

¿Qué diría su padre si les viera en esa serie?

Rocío: Estaría encantado y seguro que lo está disfrutando. Le tenemos muy presente todas.

Victoria, ¿qué le enamoró de José Luis?

Victoria: Era muy tímido, pero su manera de mirar…

¿Qué cree que pensarán las Kardashian de su serie?

Alba: Seguro que les parece estupendo que haya más familias de mujeres empoderadas y seguras.

Las Berrocal alzan la voz: una serie íntima que transforma lo personal en memoria colectiva

Convertir la historia familiar en un relato público no es una tarea sencilla. Sin embargo, Vicky Martín Berrocal ha decidido enfrentarse a ese reto con la misma determinación con la que ha abordado cada etapa de su vida. Su nueva serie documental, protagonizada por ella, su madre Victoria, su hija Alba y su hermana Rocío, no es una exhibición ni una búsqueda de aplausos. Es, como ella misma afirma, un ejercicio de verdad, amor y aceptación. El proyecto, que une a tres generaciones de mujeres, nació de una necesidad íntima: la de narrarse tal y como son. No desde la perfección, sino desde la sinceridad. "Me daba miedo", admite Vicky, "pero estar rodeada de mujeres tan valientes me impulsó a seguir adelante". Lo que comenzó como una idea terminó por convertirse en una experiencia transformadora para todas.

La serie no evita los temas difíciles. De hecho, los enfrenta de frente. José Luis Martín Berrocal, patriarca de la familia y figura compleja, ocupa un lugar central en el relato. Durante años, mantuvo dos familias paralelas: una en Huelva y otra en Madrid. Vicky lo reveló sin rodeos en Informalia y lo repitió en una entrevista en El Hormiguero, donde compartió anécdotas como el día en que vio por primera vez a su hermanastro en una piscina, reconociendo en él su propio reflejo. Ese episodio marcó uno de los muchos momentos que forjaron su carácter.

Pese a lo doloroso de algunas verdades, la serie no es un ajuste de cuentas, sino un acto de reconciliación. Rocío, la hermana más discreta y reflexiva, lo expresa con claridad: "Nunca me he sentido 'la hermana de', siempre he actuado desde el corazón". Para ella, acompañar a Vicky en esta exposición pública ha sido un acto de amor y lealtad.

Victoria, la matriarca, observa todo desde la perspectiva de quien ha vivido otra época, con otras normas y expectativas. A sus palabras las acompaña una serenidad conmovedora. "Nunca imaginé algo así. Me parece maravilloso porque así, cuando me muera, me van a tener presente". En sus ojos, hay una mezcla de orgullo y nostalgia al ver cómo su legado se transmite a través de sus hijas y nieta.

Alba Díaz, la más joven, ha vivido el proyecto como un viaje hacia la comprensión de su historia familiar. Ha tenido que procesar emociones ligadas a sus dos abuelos —José Luis Berrocal y Manuel Benítez "El Cordobés"— y encontrar su lugar en una narrativa que a veces la desbordaba. "Gracias a estas mujeres tan valientes, yo puedo elegir y vivir mi historia", confiesa con madurez. Las comparaciones con las Kardashian surgen inevitablemente, pero la respuesta de las Berrocal es clara y unánime: "Lo nuestro es arte, poderío, tripa, pasión del Sur… y una forma de pelear sin miedo". La suya no es una historia maquillada, ni pulida para las cámaras. Es una historia de carne y hueso, llena de heridas, sí, pero también de amor y orgullo. El encuentro con Manuel Benítez en Córdoba fue uno de los momentos más emotivos para la familia. Un viaje cargado de simbolismo, donde el pasado se reencontró con el presente. Para Victoria, fue un cierre emocional; para Alba, una oportunidad de entender de dónde viene. En palabras de Rocío, Vicky ha cambiado con los años: "Tiene más paz, más seguridad. Sigue siendo constante y pasional, pero ahora con más calma". Ambas compartieron hace poco un podcast tan íntimo que pensaron que no podrían terminarlo por la emoción. Ese es el tono de toda la serie: auténtico, sin filtros ni poses. La historia de las Berrocal no está escrita con tinta, sino con emoción viva. Es un testimonio de cómo las verdades familiares pueden doler, pero también sanar. Un relato que no pretende cerrar heridas, sino honrarlas. Porque, como dice Vicky: "Peor que todo eso es que no te pase nada".