El documental de Las Berrocal conquista con glamour, emociones y verdades en la gran noche de estreno

Las Berrocal prometía ser mucho más que un docureality: es una celebración de la vida, del carácter y del amor en familia. Un viaje a corazón abierto que nadie querrá perderse.

CONFIRMANDO LO ADELANTADO EN LAS ENTREVISTAS PUBLICADAS POR INFORMALIA, este lunes el Espacio Movistar ha brillado con luz propia para acoger la esperada premiere de Las Berrocal, la nueva docuserie que se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. Protagonizada por Vicky Martín Berrocal, la producción reúne por primera vez ante las cámaras a su núcleo familiar más íntimo: su madre, Victoria Martín Serrano; su hermana Rocío; y su hija, Alba Díaz. Con una puesta en escena digna de alfombra roja, la familia Berrocal ha recibido el calor de decenas de rostros conocidos del mundo del espectáculo, la moda y las redes sociales. La expectación era máxima, y no era para menos: Las Berrocal llega con el aura de ser el retrato más personal, entrañable y explosivo del clan andaluz más mediático del momento, al que muchos ya llaman "las Kardashian españolas".

Un retrato familiar cargado de fuerza y autenticidad

La serie, compuesta por cuatro episodios que se emitirán semanalmente en Movistar Plus+, ofrece una mirada íntima al universo femenino de las Berrocal, marcado por la pasión, el carácter y una herencia emocional de mujeres fuertes y resilientes. Vicky, conocida por su carrera como diseñadora, presentadora y empresaria, se convierte aquí en el hilo conductor de una historia que es, ante todo, un homenaje a sus raíces.

Junto a ella, su madre Victoria, de 78 años, emerge como la gran matriarca de este "gineceo" de mujeres. Una figura carismática y rotunda, con una vida digna de una copla. Onubense de nacimiento, vivió una historia de amor marcada por el escándalo con el ganadero José Luis Martín Berrocal, padre de sus hijas, cuando era "la otra". No obstante, se abrió camino con determinación: regentó tiendas de moda, fue modelo y nunca dejó de luchar por las suyas. "A mí me habría gustado ser gitana", confesó entre risas durante la presentación. Para encontrarla, dice, basta con ir a El Rocío. Rocío, la hermana menos mediática, se presenta como la gran desconocida del clan, pero todo apunta a que Las Berrocal cambiará eso para siempre. Por su parte, Alba Díaz, hija de Vicky y del torero Manuel Díaz 'El Cordobés', representa la nueva generación, tan cómoda en las pasarelas como en las redes sociales, y se mostró visiblemente emocionada durante el evento, acompañada de su novio, Marcos, quien se integró con naturalidad en el entorno familiar.

Una noche inolvidable entre amigos y estrellas

Casi nadie quiso perderse este momento tan especial para las Berrocal. Entre los asistentes destacaron grandes amigas de la familia como Mariola Orellana y Marina Carmona. También hicieron acto de presencia figuras tan reconocidas como Carmen Lomana, Carmen Jedet, Boris Izaguirre y Beatriz Archidona, que mostraron su admiración por la valentía y carisma del clan. El mundo influencer también estuvo ampliamente representado. Dulceida, Lola Lolita, Anna Ferrer Padilla, Eme de Amores y Alexandra Pereira fueron solo algunas de las celebrities digitales que posaron en el photocall y celebraron el estreno con entusiasmo. El empresario Curi Gallardo fue uno de los primeros en llegar, seguido de la modelo Carla Pereyra, mujer del Cholo Simeone, y el diseñador Juan Avellaneda, quienes aportaron su toque de elegancia a una velada ya de por sí repleta de estilo y emociones.

Vicky Martín Berrocal: "Este proyecto nace del alma"

En declaraciones a Informalia, Vicky no pudo evitar emocionarse: "Este proyecto nace del alma. Es un homenaje a mi madre, a mi familia, a todas las mujeres que luchan cada día por ser ellas mismas sin pedir permiso. Las Berrocal somos muchas cosas, pero sobre todo somos verdad", nos dijo. La docuserie, además de mostrar momentos cotidianos de la familia, promete adentrarse en temas más profundos como el amor, las heridas del pasado, la maternidad, la identidad y el papel de la mujer en la sociedad actual. Todo ello con la espontaneidad, la gracia andaluza y la fuerza escénica que caracteriza a sus protagonistas. Las Berrocal no solo pretende entretener, sino también inspirar. La producción de Movistar Plus+ apunta a convertirse en un fenómeno cultural, al ofrecer una representación distinta y poderosa de la mujer española contemporánea: orgullosa de sus raíces, compleja, emocional y valiente. La expectación ya se traduce en cifras: los primeros avances han arrasado en redes sociales y la plataforma espera una gran acogida del primer episodio este martes 20 de mayo. El público está preparado para descubrir, amar y quizás hasta identificarse con estas cuatro mujeres que, sin filtros ni artificios, abren las puertas de su mundo con una sinceridad arrolladora.