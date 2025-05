Orgullosos de su 'niña' pero también muy cabreados. Así están los familiares de Melody tras el fiasco eurovisivo. La intérprete de 'Esa diva' canceló su agenda al regresar a España y se ha tomado unos días para descansar y relajarse antes de dar la cara frente a los medios. Sin embargo su tía María ha dicho "basta". Frente a las especulaciones, ha señalado un claro culpable de la situación: "Es una buena niña, trabajadora desde chiquitita, solo ha vivido por el cante y el baile. Es de las famosas grandes. Lo que han hecho no me ha gustado, ni a mí ni a su gente".

En una conexión en directo para La familia de la tele, María ha hablado más claro que el agua: "Solo digo que con ella se han portado malamente, es un fenómeno y artista de las buenas. Yo no la he podido ver todavía pero sé que está disgustada la criatura, que no se ha merecido eso", ha explicado. "Está agotada y enfadada. Es que hay mamarrachos que no se los merecen y los ponen en el trono".

Kiko Matamoros ha intervenido para ofrecer más detalles: "Había varios mamarrachos". Aunque el tertuliano también ha dejado claro que no todo ha sido malo para Melody en su paso por Eurovisión: "Creo que Melody a TVE le debe mucho, entre otras cosas porque ha triplicado su caché. De antes de ir a Eurovisión a ahora... y lo que ha firmado desde que se supo que iba. Ni todo puede ser malo ni negativo. Está en su mano ser justa y cabal y no sacar los pies del tiesto. Nos beneficiaría a todos".

María Patiño añadía: "Me cuentan que Melody estaba agotada, algo que hemos entendido. En febrero fue madre, tiene el niño quince meses, pero también me recalcan que está enfadada y decidida a contar lo que siente y a señalar a quien considere responsable o responsables".

"La música siempre está por encima de todo"

Este mismo martes, poco antes de la intervención de su tía en RTVE, Melody ha salido a la calle por primera vez desde el pasado domingo. Con gafas de sol y tranquila, ha atendido a los periodistas: "No paséis tanto calor que me da apuro. Haremos una rueda de prensa y os contestaré a todo. Ahora solo quiero salir con mi hijo y su bicicleta". De lo poco que ha querido hablar sobre el tema, nada de arrepentimientos: "La música siempre está por encima de todo".

Su padre también se ha mostrado cauto frente a las cámaras: "Ella está muy feliz, muy contenta. Con la gente, con el público, el apoyo de todo el mundo... Estamos felices". El disgusto, sin embargo, ahí estaba: "Ya no se puede dar más, lo ha dado todo. Luego lo otro (...) Eso es lo que hay, lamentablemente, es penoso".