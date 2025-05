Tras varios días de silencio, Melody ya ha puesto fecha a su reaparición para hablar de los malos resultados en Eurovisión. La cantante, que quedó en el puesto número 24 (antepenúltima) en el certamen con su canción Esa Diva, volvió de Basilea, Suiza, este pasado lunes, sin dar apenas explicaciones y cancelando su agenda con RTVE, en la que había prevista una rueda de prensa y una entrevista con David Broncano en La Revuelta. Será el próximo lunes, 26 de mayo, a las 16.00 horas, cuando ofrezca una rueda de prensa en la sede de RTVE de Prado del Rey.

María Patiño ha sido la encargada de dar la noticia este lunes desde el plató de La familia de la Tele. "Tras varios días marcados por las especulaciones, la desinformación y una notable proliferación de versiones contradictorias, ha llegado el momento de escuchar la voz de la protagonista. Melody ofrecerá su testimonio de forma clara, directa y transparente", ha avanzado la presentadora, comunicado en mano.

La artista "comparecerá ante los medios para compartir su experiencia personal y profesional en torno a la participación en el festival". De esta forma, hablará "en primera persona de cómo vivió lo ocurrido y cómo ha gestionado todo lo que pasó a su alrededor en las últimas semanas". El encuentro con Melody se ofrecerá a medios nacionales e internacionales, teniendo en cuenta la proyección que el festival -este año marcado por la polémica participación de Israel- tiene en el territorio europeo.

La propia cantante avisó a comienzos de esta semana, ya instalada en Mijas, Málaga, que hablaría alto y claro en una rueda de prensa, pero no informó cuándo esta tendría lugar. "Os quiero un montón y valoro muchísimo el cariño que estáis teniendo. No es cuestión de mantenerme en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito", expresó en Vamos a Ver desde su casa.

La intérprete de Esa Diva reiteró: "No entiendo lo que está pasando... Sé que me queréis todos un montón pero yo también quiero salir hoy con mi hijo, que es menor (Cairo, nacido el pasado año). Siempre os he atendido y ahora también lo voy a a hacer. Voy a hacer muy prontito todas las declaraciones".

En este sentido, aclaró que no se siente perjudicada tras cantar en el festival: "Jamás... Con el arte y la música. La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos días porque necesito estar con mi niño". En cuanto a la polémica que estos días ha rodeado al televoto, que le dio tan solo 10 puntos y generó controversia tras la avalancha de votos dirigidos a Israel, la cantante señaló que también se pronunciaría cuando llegara el momento.

En sus redes sociales también compartió un mensaje: "Estoy feliz porque hemos ganado y el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalecen otras cosas". "Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho, vocalmente ha estado muy bien y estoy feliz. Estoy muy contenta, aunque estoy cansada", añadió.

Melody, en Argentina

Melody se encuentra actualmente en Argentina. El suegro de la cantante murió en noviembre del año pasado sin antes haber conocido a su nieto. Un golpe para Melody y su novio, Ignacio Batallán, que por compromisos de la artista no pudieron viajar al país cuando nació la criatura ni en los meses posteriores, según ha informado este miércoles Semana.

Tras la muerte del suegro de la artista, tomaron la decisión de viajar para que la madre de él conociera a la criatura, sin embargo, tampoco se acabó realizando este viaje después de que ella ganara el Benidorm Fest y saliera elegida como representante de España en Eurovisión. Por todo esto, ya acordó con TVE que viajaría a Argentina este 20 de mayo, tres días después del certamen y tras haber cumplido con los compromisos previstos. Una decisión que ya estaba tomada semanas antes de la ceremonia, y que se cerró así puesto que la madre de Ignacio había sufrido complicaciones en su estado de salud.