Massiel confiesa que se ha arrepentido "muchas veces" de ir a Eurovisión y 'raja' sobre la serie que cuenta su triunfo

La victoria de Massiel en 1968 sigue siendo todo un hito, porque España solo consiguió repetir triunfo al año siguiente, con Salomé, y después, nada. En los últimos años, nuestro país ha ido de fracaso en fracaso, salvo contadas excepciones. El último, el patinazo que sufrió Melody hace unos días, cuando acabó penúltima.

La gesta que Massiel consiguió en Eurovisión se cuenta ahora en una serie, La Canción, que Movistar Plus+ estrenó recientemente. Sin embargo, la artista no ha participado en ella de ninguna manera. "Me llamaron y les dije que si no controlaba el guion en su totalidad no me interesaba. No quisieron. Había que contar cosas que no se contaron. Pero, ¿para qué las voy a contar yo? Si ganar Eurovisión fue lo más fácil que hice en mi vida", explica en una entrevista que ha dado a El País. "Lo único real de la serie es que gané Eurovisión. Todo lo demás es ficción".

En esa serie se explica que Franco estaba muy interesado en que ganase Eurovisión y se deja caer que el aparato del Gobierno funcionó con ese objetivo. "¿Por qué iban a comprarme votos a mí si yo siempre llevaba la contraria a todo el mundo? Mira, había que ir todos los años a una recepción de los Franco en La Granja y yo no iba", dice la cantante. Cuando ganó, el dictador le ofreció la Cruz Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica, que también rechazó. "Dije: 'Yo no voy al Pardo a que me ponga una medalla el caudillo'. Esa foto iba a quedar para toda la vida. No quería que me utilizaran".

Massiel admite que se ha arrepentido "muchas veces" de haber participado en el festival. "Si no hubiera ido a Eurovisión, si me hubiera quedado en América, donde ya era número uno, quizá la historia habría sido otra. Julio Iglesias siempre me decía: 'Te tendrías que haber quedado en América'. Y tenía razón. Pero la vida que lleva Julio a mí no me gusta. Yo he estado siempre muy chiflada. Por eso me iba de las compañías de discos", relata Massiel, que a sus 77 años se recupera de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace unos meses.

"No le tengo miedo a la muerte. No me asusta morir. Me asusta quedar imposibilitada y ser una carga. Yo espero poder tomarme la muerte por mi mano. Quitarme del medio", cuenta. "Si mañana me dicen que tengo que depender de alguien, me hago un batido de cápsulas y me duermo para siempre".