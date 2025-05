Alejandro Abad sentencia a Melody tras su queja por la puesta en escena: "¿Qué quería? ¿Poner un cohete?"

La rueda de prensa de Melody en las instalaciones de RTVE generó una gran expectación este lunes. La intérprete de Esa Diva valoró su antepenúltimo puesto en el certamen de Eurovisión en Basilea y evitó posicionarse políticamente acerca de la participación de Israel, que quedó segunda principalmente gracias al apoyo del televoto. Una rueda de prensa que ha generado muchas opiniones. Entre ellas, la de Kiko Matamoros. Otros programas, no de TVE, también conectaron en directo, como es el caso de Sonsoles Ónega desde Antena 3, que se llevó una pulla en directo: "Así, ¡sin comerlo ni beberlo!", exclamó la presentadora.

Y en la mesa de debate del programa de Atresmedia estaba también el mediático productor musical Alejandro Abad, que fue a Eurovisión como concursante en una ocasión, y también participó como compositor en otra candidatura: "Me ha sorprendido que haya comentado esto", dijo sobre Melody, cuando esta lanzó una queja sobre la puesta en escena de su actuación. "Estoy muy contenta con la actuación, pero todo es muy mejorable. Yo hubiera hecho una puesta en escena mucho más potente. Pero una vez yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE, y ellos son los que deciden", indicó la intérprete.

"Quería poner más cosas en el escenario. ¿Qué quería? ¿Poner un cohete? ¿El cabo Cañaveral? Quiero decir, a menudo, en el mundo artístico menos es más. Aquí se ha visto que más es menos. Por lo tanto, hay que cuidar estos aspectos", señaló Abad. Y añadió, sobre la canción que representó a España: "Hay que cuidarlo desde el origen, que es la canción. Cuando falla el tema, falla todo. Lo empezamos de llenar de parches en todo el proceso y después sucede lo que ocurre".

Pese a todo, eso sí, el chileno valoró en positivo las cualidades artísticas de la cantante: "En lo técnico, me fijo en las cosas de una manera artística. Melody lo hizo genial, es indudable. Lo que ocurre que es que hay otros aspectos". Y en este sentido, lamentó: "Yo he escuchado a otra gente de la organización decir que Melody ha sido la mejor cantante del festival. Pero esa gente que la debe asesorar parece que se le ha olvidado que es el festival de la canción, no de la voz". Por tanto, consideró: "Se le está dando un protagonismo a la voz que no tiene. Hay gente que tiene poquita voz y gana Eurovisión porque van con una propuesta muy llena de otro tipo de elementos. Canciones con propósito".

Y tras tener en cuenta todos los aspectos, valoró: "Tendría que estar más asesorada. Cuando alguien representa a un país, debe ser un equipo. Ni un tenista o ni un equipo de fútbol va sin su entrenador. En este caso sería lo mismo". Abad sentenció también con una pulla hacia la cantante, que estrenó El Apagón, su nueva canción, nada más representar a España en Eurovisión: "A mí me gustaría preguntar a Melody por qué se ha dado prisa en tener un nuevo single, que lo ha lanzado antes de que terminara Eurovisión. ¿Sabían que no iba a quedar bien? Creo que sí, por las apuestas".