La artista ha reaparecido tras el fiasco eurovisivo en Suecia y una semana en silencio, arropada por su familia en Málaga. Su tierra y su gente le han cargado las pilas y este lunes ha respondido a todas las preguntas y críticas recibidas en los últimos días. No ha dejado títere con cabeza: Melody ha arremetido contra la cúpula de RTVE, contra compañeros de cadena (como David Broncano, que se burló de ella desde La Revuelta) y también contra los de la competencia, concretamente, contra Sonsoles Ónega.

"Para la gente que cree que ahora me voy a hacer millonaria y antes no ganaba ni un duro... Eso no es verdad. Somos trabajadores y chimpún, el millón de euros todavía no me ha llegado", ha dicho Melody en clara referencia a la periodista, que ganó el premio Planeta en 2023. "Pero no pasa nada porque soy una curranta y tengo mucho arte y eso no me lo puede quitar nadie". Melody no se ha mordido la lengua: "Para mí Eurovisión pasa a un segundo plano. He hecho lo que tenía que hacer y además de ello, para Sonsoles que le encanta a ella... erre que erre... ¡Ay, mi Sonsoles, que le gusta! Yo vengo de haber sido una artista infantil, mi primer disco fue 'De pata negra', vendí muchos discos, pero el año pasado trabajé más que cuando empecé con ese primer disco".

En ese momento, el programa de Antena 3 tenía conexión en directo con la rueda de prensa y ha escuchado la pulla de Melody en tiempo real. La reacción de la presentadora ha sido inmediata: ha levantado la mirada de su mesa, donde tomaba apuntes, ha levantado las cejas en expresión de asombro y ha exclamado "¡Sin comerlo ni beberlo...!", dejando claro que no entendía a qué venía ese dardo de la eurovisiva.

Se le ha quedado el moño blanco a la Sonsoles cuando lo ha escuchado ??



Ufff, icónica Melody ?? pic.twitter.com/FXWiRL0NLo — Daniii ?? (@danielfs6) May 26, 2025

La presentadora no ha querido entrar en conflictos y ha mantenido el tipo, sonriendo ante el dardo del "millón de euros" y aplaudiendo el empoderamiento de Melody al decir que ella tiene mucho arte: "Ole", ha rematado Ónega.