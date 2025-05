La representante de la Corporación pública en Eurovisión ha evidenciado su profundo desacuerdo con la propuesta que le encargaron y ha arremetido contra RTVE y algunos programas de la casa.

RTVE organizó este lunes una esperada rueda de prensa con la intención de que Melody rompiera su silencio tras una semana en la que su antepenúltimo puesto en Eurovisión 2025 había generado todo tipo de especulaciones y comentarios. Lo que se esperaba como una intervención conciliadora y de agradecimiento —que podría ayudar a levantar el tramo de sobremesa de La familia de la tele— se convirtió rápidamente en una sonora reprimenda por parte de la artista. Melody no tuvo reparos en señalar a la cadena pública, dejando en evidencia a los altos cargos allí presentes.

Acompañada, pero claramente no respaldada en espíritu, por las principales figuras de la Corporación —el presidente José Pablo López, el director de TVE Sergio Calderón, la jefa de la delegación española en Eurovisión y directora de Originales de RTVE Ana María Bordas, y la directora de Comunicación María Eizaguirre—, Melody lanzó una serie de críticas demoledoras que dejaron descolocados a todos los presentes.

Un discurso de reproches sin autocrítica

La sevillana expuso lo que, según ella, ha sido una cadena de decisiones erróneas, falta de apoyo institucional y una estrategia fallida desde el momento en que se le encomendó la propuesta eurovisiva. Sin apenas rastro de autocrítica por su actuación o por el resultado en Malmö, la artista arremetió contra todos los aspectos del proceso: desde la elección de la canción hasta la puesta en escena y la cobertura mediática del evento. "Yo podría haber hecho una puesta en escena más impactante, pero desde que gané el Benidorm Fest, la candidatura pasó a ser de RTVE", aseguró.

Críticas a 'La Revuelta' y al trato recibido

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia llegó cuando Melody abordó el tratamiento que ha recibido por parte del programa La Revuelta, que, con Jorge Ponce a la cabeza, ha realizado multitud de mofas contra ella. "Si no llega a ser por lo de Israel, gana seguro. ¿Qué le faltaron, 300 puntos quizás?", ironizó el programa. La cantante denunció abiertamente los comentarios y burlas que ha sufrido en dicho espacio, especialmente tras no acudir al plató el lunes posterior a su regreso de Suecia. "Yo he visto que hablan de salud mental en sus programas, pero cuando una mujer pide descanso y respeto, no se le concede", declaró. "Se han reído de mí, han dicho que estaría bajando las persianas y tratando de equilibrarme mentalmente. ¿Eso es humor? Yo tengo mucho sentido del humor, pero también hay que saber dónde está el límite".

Melody lanzó, además, un dardo contra la caída de audiencia del show de David Broncano: "No es justo. Yo no me meto con las audiencias de nadie. Respeto a todo el mundo. Solo pido lo mismo a cambio", sentenció.

Sonsoles Ónega y la competencia, también en el punto de mira

En un momento de su intervención, la cantante también tuvo palabras para la periodista Sonsoles Ónega, actualmente en una cadena privada, quien habría hecho comentarios sobre su trayectoria: "No tengo que demostrar nada a nadie. Llevo desde niña trabajando, vendiendo millones de discos, y ahora más que nunca estoy activa. El año pasado y el anterior he trabajado más que nunca, con giras, colaboraciones y proyectos", se defendió.

Melody reivindicó su carrera y aseguró que no permitirá que nadie la encasille como una "artista infantil", afirmando que su evolución ha sido constante y profesional.

Una rueda de prensa que deja heridas abiertas

La comparecencia dejó un ambiente tenso entre los responsables de RTVE, que apenas pudieron ocultar su incomodidad ante las cámaras. Aunque se esperaba que la artista agradeciese la oportunidad y mirara al futuro, su intervención pública dejó claro que no solo está dolida, sino también dispuesta a confrontar directamente a quienes considera responsables de su mal momento.

Curiosamente, Melody no aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad en relación con la situación humanitaria en Gaza, donde más de 15.000 niños y niñas han sido asesinados. En un contexto en el que cada vez más artistas aprovechan su visibilidad para pronunciarse sobre causas sociales, este silencio también es noticioso.

Lo que esta tarde debía ser un acto de cierre institucional se ha convertido en un nuevo capítulo de tensión entre artistas y directivos, y vuelve a poner en entredicho la estrategia de RTVE en su participación en Eurovisión.