La guerra está servida y eso que la intérprete de 'Esa diva' aseguraba no tener conflictos pendientes ni querer criticar a nadie tras tras el fiasco eurovisivo que la dejó en antepenúltimo lugar en Suecia. Sin embargo, la rueda de prensa que Melody ha concedido este lunes en la sede de RTVE se ha convertido en una lluvia de dardos contra la cúpula por su parte. La cantante se ha quedado a gusto con afirmaciones como que "la puesta en escena estaba bien pero yo hubiera hecho algo más espectacular" o "desde que gano el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE". La Pública no quiere entrar en guerras, pero tampoco quedarse de brazos cruzados ante algunas de las afirmaciones de la malagueña y ha enviado un comunicado para desmentir uno de los puntos más polémicos: el mensaje de apoyo a Palestina ante el conflicto con Israel.

La organización de Eurovisión prohibió a todos los países manifestarse al respecto durante la gala por lo que TVE emitió un mensaje de apoyo a Palestina minutos antes de su comienzo: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Muchos han señalado que este posicionamiento perjudicó a Melody de cara al festival y ella ha sido preguntada por ello este lunes: "Yo quiero paz para todo el mundo, como las mises", ha respondido. "Además, no puedo hablar de política por contrato".

La Pública ha desmentido a la malagueña a través de un comunicado en sus redes sociales: "RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y solo las canciones, no deben incluir contenido político".

Y eso no es todo. Algunos periodistas han criticado el discurso de Melody, asegurando que no ha hecho nada de autocrítica y solo ha lanzado balones fuera: "Melody se queja de que se han dicho muchas cosas que no son verdad. Muchas de ellas se hubiese frenado al momento, pero se olvida que dejó plantada a la prensa en Basilea cuando otros años los representantes nos atienden sin problemas", ha contado Juanma Moreno, experto en Eurovisión. "Al final el problema de Melody es que no tiene abuela, ni nadie alrededor que le diga las cosas como son. Es alguien que solo se mira a sí misma. De hecho, hasta contó que no estaba pendiente de los demás y que no se sabía ni una canción de Eurovisión", ha dicho tras la rueda de prensa de Melody.

