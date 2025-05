TVE se ensaña contra Melody: Silvia Intxaurrondo la critica y Josep Ferré la parodia con su vestido y una peluca

A pesar de su mal resultado en Eurovisión, Melody ha conseguido que se hable de ella en casi cualquier tertulia televisiva. Tras la multitudinaria rueda de prensa de este lunes, en la que cargó- aunque no explícitamente-contra David Broncano, el discurso de la intérprete de Esa Diva ha sido un tema de debate este martes en La familia de la tele, el nuevo magacín de la cadena pública que ha logrado el mejor dato de audiencia gracias a la mencionada rueda de prensa.

Ha sido la periodista Silvia Intxaurrondo quien ha opinado abiertamente sobre la comentada actitud de la cantante. En concreto, ha hecho hincapié en la firme idea de la artista sobre no hablar de política.

"Yo creo que expresarse políticamente puedes hacerlo, y de hecho, hay muchísimos candidatos que lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada. Hay que ver si está escurriendo el bulto, o si está pensando Melody en que, si dice lo que piensa, es que va a arder Troya, entonces las consecuencias como artista podrían ser terribles", ha comenzado explicando la presentadora en el mencionado espacio.

Y ha añadido: "Yo creo que tenemos que pararnos y pensar en cómo hay una persona que en este país no quiere posicionarse sobre los derechos humanos porque cree que alguien en su cabeza la va a poner una etiqueta política y entonces ya se acabó, buena parte de los contratos, por ejemplo. Eso no tiene sentido alguno".

Además, Intxaurrondo ha expresado que posicionarse en contra de lo que está ocurriendo en Gaza no es ninguna cuestión política. "Yo creo que posicionarse en contra del genocidio que se está sufriendo en Gaza es un posicionamiento de derechos humanos, política no hay. Velamos por los derechos humanos, Europa es como se ha construido y España se ha posicionado en su mayoría. ¿Qué impide posicionarse y decir: 'Yo creo que es un genocidio'?", ha manifestado.

Por último, la periodista ha tendido una mano a la representante de España en Eurovisión, asegurando que entiende que Melody esté cabreada. "Entiendo que ella esté cabreada, lo entiendo humanamente. También entiendo, que creo que es algo que no se ha abordado, que ella no ha hecho la actuación que quería. Las cosas son así, se pacta RTVE… La candidatura no es de Melody, lo entiendo perfectamente. Yo también entiendo la amargura de una artista que dice ha encajado un fracaso con una propuesta que no era 100% la suya", ha sentenciado.

La 'Familia de la tele' bromea sobre Melody

Además de contar con la presencia de la presentadora Silvia Intxaurrondo, el nuevo magacín de la cadena pública también ha incluido la intervención del humorista Josep Ferré, quien ha parodiado a la cantante con peluca y el mismo vestido que lució en la rueda de prensa.

"No tengo nada que decir de las cosas que dije ayer. También quiero decir que soy la reina en Spotyfive, en Stopysix, en Spotyseven y estamos intentando llegar a Spotyeight", ha bromeado el cómico.

Josep Ferré también ha bromeado sobre el antepenúltimo puesto de Melody en el certamen musical, relacionándolo con las malas audiencias de La familia de la tele. "He tenido mil ofertas por venir. Si yo soy antepenúltima, y vosotros en audiencias también sois antepenúltimos, pues aquí estoy muy bien, con vosotros", ha señalado.