"Voy a ir a los programas donde a mí se me respete como artista", dijo Melody este lunes, cuando compareció en rueda de prensa y atacó a Broncano por "burlarse" de ella en La Revuelta. Pues bien, el plató que ha elegido Melody será El Hormiguero, el máximo rival del showman de La 1.

Melody visitará el programa de Pablo Motos el próximo miércoles y hablará de toda la polémica que ha rodeado su participación en Eurovisión tras el nefasto resultado que tuvo en este concurso, con una antepenúltima posición. Se desconoce si antes se pasará por De Viernes, otro de los programas que estaban interesados en contar con su presencia.

? @TheRealLukevans canta "Esa diva" con Pablo Motos a la guitarra y nos dan la EXCLUSIVA de que el miércoles que viene estará @soyyomelody en El Hormiguero #LukeEvansEH pic.twitter.com/ivPP4r287Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2025

Es muy llamativo que Melody haya elegido El Hormiguero para reaparecer, porque es el formato que compite contra La Revuelta. La cantante, como explicó durante su rueda de prensa, está muy enfadada con el espacio de Broncano por las bromas que hicieron sobre ella después de Eurovisión. De hecho, llegaron a reprochar a la artista que los hubiera dejado tirados, el lunes 19 de mayo, cuando ellos ya sabían que había cancelado toda su agenda tras el festival y no iba a atender a los medios.

"Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y de que necesitase tiempo", manifestó, muy enfada, en referencia a Broncano. "Yo he visto que hablan mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse... y no me gusta esa doble moral", espetó. "No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello. Y que se burlen de mí, de que igual estoy en mi casa con las persianas bajadas y equilibrándome mentalmente", continuó. "No hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto con las audiencias de los demás", indicó en una contundente pulla a La Revuelta, un programa que es tan de TVE como lo era la propia Melody, porque ella ha sido la representante de esa misma cadena en Eurovisión. "Me parece de muy mal sabor de boca que se rían del propio canal y del artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte".

Melody también criticó el trato que le dieron otros programas de RTVE, como La familia de la tele, y se quejó de las diferencias que había mantenido con la cadena pública sobre la puesta en escena de Eurovisión. Después de este chorreo, TVE ha respondido arremetiendo contra Melody a través de sus programas, especialmente en La familia de la tele, donde se ha criticado su actitud durante la rueda de prensa.