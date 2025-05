Dicho y hecho. David Broncano aseguró este lunes que respondería a los dardos que lanzó Melody contra La Revuelta desde su rueda de prensa en TVE y así lo ha hecho. El presentador ha confesado estar muy enfadado por las palabras de la artista y ha respondido, punto por punto, a todas las cuestiones. Ha empezado fuerte: "No vamos a pedirte perdón, Melody. Ella dice que quería ir a un programa que la respetasen y que aquí volvería si nos disculpamos, pero yo creo que la respetamos un montón".

Broncano ha contado que este lunes no pudo ver las declaraciones de la cantante, pero lo hizo al llegar a casa: "Me enfadé, mucho, porque me hice cargo de la situación en la que estaba ella. Dije que había bajado las persianas de manera irónica, porque tenía a la prensa en la puerta, pero empaticé con ella. Entiendo que se ha puesto nerviosa, pero nosotros no hemos contribuido a eso. De hecho, terminé el mensaje diciendo que esperaba que estuviera bien". También se ha mostrado muy molesto por el hecho de que Melody haya recurrido a una cuestión de salud mental para atacarles: "Utilizar la carta de la salud mental para esto cuando hay gente que sí tiene problemas reales de salud mental es banalizar esta cuestión. El resto lo puedo entender, pero esa carta... Nosotros no acosamos a nadie ni trivializamos cuestiones. Nosotros no le hemos metido presión, no hemos enviado micros a su casa", ha dicho tajante.

Broncano también ha respondido a otras cuestiones que nada tenían que ver con su programa. Por ejemplo, el hecho de que Melody decidiese no hablar de política en la rueda de prensa. El presentador ha barrido para casa asegurando que TVE no le impuso silencio a Melody en este sentido, tal y como ella misma sugirió, obligando a la Pública a desmentirla con una nota en redes sociales: "Ella decía que no podía entrar por contrato, pero se ha visto que no era así. Las normas de Eurovisión te prohíben hablar de política en la canción, no fuera de ella. De hecho, el ganador ha hablado sobre Israel y Palestina. Pero dicho eso, y no lo digo por Melody porque ella no tiene responsabilidad en este sentido, hay más artistas que dicen 'Yo de esto no voy a hablar porque en política no me meto', pero lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. Condenar lo que está pasando es una cuestión de humanidad". Y ha añadido: "Todo el ruido por el cartel de TVE apoyando a Palestina... Yo no sé si afecta o no al concurso y la posición del artista, pero incluso aunque lo hubiera hecho, con la cantidad de gente que está muriendo en Palestina, lo de menos es que ese cartel pueda afectar a un artista en Eurovisión".

Para rematar, Broncano ha invitado a Melody a volver a su programa para solucionar el conflicto y ha aprovechado para lanzar una última pullita a la de Dos Hermanas: "En lo personal con Melody no tenemos nada, la hemos invitado varias veces y hemos tenido muy buena relación con ella. Me duele que haya pasado esto, está invitada a venir cuando quiera aunque entiendo que ahora le interese ir a otros programas".