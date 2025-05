Alba Carrillo pone contra las cuerdas a David Broncano tras el revuelo contra Melody: "Un humor de primero de cuñado"

Muchos colaboradores en los distintos programas de televisión han comentado la pulla que le soltó Melody a David Broncano en su rueda de prensa. El conductor de La revuelta la acusó de cancelar en el último momento la invitación del programa, además se rio de la mala posición que había recibido la cantante en el festival.

Tras más de una semana de descanso, Melody dejó las cosas muy claras este lunes. "Como hablar es gratis me ha dolido algo que compañeros de otras cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y mi hijo y que necesitase tiempo, no me parece. No me gusta de la doble moral de que se hable de la salud mental, yo pida un descanso y que se haga burla o risa de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome", comenzó.

"Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo pero la salud mental no es para hacer humor. Cada uno luchamos con nuestra mochilita y eso hay que respetarlo y no hay que burlarse de un número ni del puesto porque yo no me meto en las audiencias de cada uno, yo respeto mucho a cada una de las personas y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse del propio canal y del propio artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte", continuó la sevillana mientras lanzaba un dado directo a Broncano y su programa.

La respuesta de David Broncano a Melody

La Revuelta se estaba grabando a la misma hora que se realizaba la rueda de prensa. Por este motivo, Broncano no conocía las palabras que había dicho Melody sobre ellos, pero aseguró que lo escucharía y respondería a la cantante en el programa de este martes.

"Ha dicho que nos exigía disculpas. Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento. Ha dicho que quería ir a un programa donde se la respetase, aquí las respetamos", dijo el presentador de La Revuelta. La de Dos hermanas ha decidido dejarles de lado con la mayor traición: acudir a El Hormiguero este miércoles junto a Pablo Motos.

"Me parece mal que utilice la salud mental como una carta porque algo te ha molestado. Utilizar la carta de salud mental para esto sí que banaliza los problemas de salud mental. Hay gente con verdaderos problemas de salud mental. Nosotros no acosamos a nadie. Entiendo que ella diga que ha tenido, presión pero no por nuestra parte", sentenció Broncano.

Las criticas de Alba Carillo a Broncano

En la tarde de este martes en La Familia de la tele, el enfrentamiento entre David Broncano y Melody fue uno de los más comentados. "Melody tiene derecho a estar enfadada y Broncano tiene derecho a hacer una broma. ¿Y sabes qué es lo más bonito de lo que nos está pasando? Que por fin nos están viendo como una familia, donde a uno le puede sentar mal lo que ha dicho otro y le puede decir 'a mí me ha sentado mal esto' y el otro puede responder y. Y la gente puede verlo con absoluta libertad en una cadena que abre sus puertas que quiere vivir y acompañar a la gente", comentó Silvia Intxaurrondo.

Alba Carrillo: "Me gustaría que Broncano elevase en nivel. Lo que ha hecho con Melody es de primero de cuñado"



Prepárate Alba con los 'Broncaners' de #LaRevuelta



A zascas con Belén Esteban y con Silvia Intxaurrondo de mediadora... Pobrecilla.#LaFamilia27M pic.twitter.com/qL6Ux8fcWj — maria LAtatus ? (@maria_latatus) May 27, 2025

"De Broncano cualquier cosa y con los compañeros nos va a sorprender, yo no me perdería esta noche el programa de Broncano", continuó la periodista. Alba Carrillo, por su parte, también tuvo una opinión muy clara sobre la polémica, que no dejaba en buen lugar al presentador de televisión española. "Yo quiero dar mi opinión, no va a gustar porque es sobre David", pedía la colaboradora. "Es verdad que yo estudié con él la carrera y que él no terminó, no pasa nada. Pero a mí me gustaría que elevara un poco el listón y que fuera un poco el David Broncano que vino a TVE porque yo ahora le veo con un humor de primero de cuñado", aseguró la colaboradora.

"Este humor que ha hecho con Melody es de primero de cuñado. Y me gustaría que él y sus guionistas elevaran un poco el nivel", exigió Carrillo. Estas palabras provocaron el enfado de Belén Esteban, que defendió al presentador de TVE. "Decir que Broncano no está al nivel...", soltó la de Paracuellos, calificando de "injusta" a Carrillo. "Es que no lo está, hay que hacer autocrítica y escuchar a la gente y los datos de audiencia significan cosas", sentenció Alba contundentemente. "Pues porque a ti no te gustará pero el programa de Broncano es muy divertido", finalizó Belén.