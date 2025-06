José Pablo López (RTVE) se pronuncia sobre la cancelación de 'La familia de la tele': "Lo hemos intentado y no ha funcionado"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha valorado el final de La familia de la tele una semana después de ejecutar su cancelación. El programa, que duró un mes y medio en antena, se despidió la semana pasada con unas audiencias nefastas. Ni los cambios en los contenidos ni los movimientos de horario en la parrilla fueron suficientes para salvar un programa que arrancó malherido y acabó moribundo.

López ha recordado que en torno al 70% de los programas que se estrenan en televisión "no cuajan". "La familia de la tele ha sido uno de ellos", ha reconocido en su comparecencia en el Congreso. "Lo hemos intentado y el programa no ha funcionado", ha admitido el presidente de la Corporación.

"Asumo la responsabilidad profesional de las dos cosas: de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Pero, sobre todo, de haberlo intentado, porque hay mucha gente interesada en que no lo intentemos", ha remarcado. "Y yo no vine aquí para no intentarlo, sino para intentarlo y tratar de acertar. Y cuando no acertamos, tomamos las medidas adecuadas y procuramos realizar los cambios de la manera más rápida", ha defendido López.

Por otra parte, el presidente de RTVE ha destacado que La familia de la tele ha sido el único programa que no ha funcionado de los cuatro que la cadena pública puso en órbita entre abril y mayo. "Han funcionado Futuro imperfecto, Malas lenguas y Mañaneros 360. Pero también podemos hablar de otros programas en mi anterior vida en TVE, como Cifras y letras, The Floor o La hora de La 1", ha enumerado sobre los espacios que sí están teniendo un notable éxito. "Agradezco las críticas, porque algunas han estado muy bien orientadas, pero lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer a la televisión pública".