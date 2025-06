La pulla de Kiko Matamoros a 'La familia de la tele' desde 'Tentáculos': "La opción más divertida"

Ni que fuéramos tentáculos desveló hace unos días la asistencia de Kiko Matamoros al plató del programa este miércoles. El colaborador volvería a la televisión tras la cancelación de La familia de la tele, aunque no desvelaron si lo haría en calidad de colaborador o como invitado especial.

"Te he visto con muy buena pinta, como si hubieses venido de vacaciones", fueron las primeras palabras de Corredera hacia su ex compañero que se encontraba en una sala. "He venido un poco de vacaciones", respondía Kiko.

Tras una pausa publicitaria y con el colaborador ya sentado en el plató, dio su opinión sobre la visita de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia a su hermano Prieto en la cárcel. "A mí que vayan a la cárcel a felicitar a su hermano me parece bien", explicó. A pesar de ello, también tuvo una crítica: "Pero esa exhibición pública me parece bastante desacertada".

Con la sintonía de Tentáculos sonando de fondo, Matamoros se puso a cantar mostrando una gran felicidad en su rostro. "Es la vuelta al útero. Lo digo en serio. Me hacía mucha ilusión venir en calidad de colaborador", aseguró. Tras este halago al programa que dejó para dar el salto a TVE, el colaborador soltó un gran dardo a La familia de la tele. "Habéis sido la opción más divertida de toda la televisión nacional", dejando claro que La familia no había tenido ese apoyo del público.

"Habéis pasado una etapa complicada, pero lo pasasteis bien", le respondió Corredera intentado no darle importancia a las bajas audiencias obtenida en La 1. "Es volver al sitio en el que estabas cómodo y ajeno a los ruidos", volvió a repetir Kiko muy contento de estar de vuelta.

Además, el colaborador desveló cuáles eran sus planes de verano. "Verdaderamente estoy descansado. Me he sacudido bastante estrés y pensando en el verano y en un proyecto que tengo en el que tiene que estar Arnau Martínez, Kiko Hernández y más gente", aseguró Matamoros. "Has venido directamente a robar", le reprocho al presentadora. Kiko explico que no era así, que "es un proyecto".

Antes de continuar con el programa, Arnau Martínez, subdirector del programa, aclaró cuál iba a ser el papel de Matamoros en Tentáculos. "Está aquí y está colaborando, pero está en calidad de colaborador", aseguró Arnau dando a entender que contarán con él para más programas.