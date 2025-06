Kiko Matamoros, contundente tras la cancelación de 'La familia de la tele': "Es mi mayor fracaso profesional"

Informalia adelantó la semana pasada que RTVE ya había tomado la decisión de finiquitar La familia de la tele tras siete semanas intentando levantar las tardes de la cadena pública. Este martes, este portal también ha confirmado, según hemos conocido en primicia por fuentes próximas a la Corporación, que el anuncio oficial de la cancelación se iba a producir hoy mismo.

El magacín de RTVE ha comenzado pasadas las 19:30 y María Patiño, una de las presentadoras del mencionado espacio, ha sido la encargada de confirmar la primicia de este digital. "Queremos compartir con todos vosotros o, con los que todavía nos veis, que hoy es nuestro penúltimo programa. Un apunte para los que piensen que estamos caducados: el otro día dijo una gran nutricionista que los yogures caducados pueden durar hasta 10 años", ha expresado la periodista.

Tras el discurso de Patiño, ha llegado el turno de Aitor Albizua e Inés Hernand quienes, cada uno con su estilo, han reconocido cómo se encuentran ante esta tan dura como esperada noticia.

Los colaboradores de La familia también han tenido tiempo para despedidas. Kiko Matamoros se ha abierto en canal y, además de agradecer al público y al equipo el trato recibido, ha admitido que para él psicológicamente ha sido una "tortura".

"Agradecer esta oportunidad que se nos dio de estar aquí en esta cadena. La oportunidad que le dio a esta cadena y a todo el equipo. Agradecer a todos los trabajadores que han estado detrás de las cámaras, mandarles un abrazo tremendo. Estoy seguro, porque son grandes profesionales, que la vida les va a dar oportunidades profesionales mucho mayores. Y agradecer al público, especialmente al que está hoy aquí y en sus casas, que nos hayan dedicado parte de su tiempo y de su vida. Psicológicamente he descansado, era una tortura cada mañana ver las audiencias, era una tortura intentar y darle vueltas al proyecto sabiendo que no dependen de uno. La verdad es que he descansado", ha reconocido.

"Yo estoy con Kiko", ha reconocido Belén Esteban. Asimismo, la princesa del pueblo ha afirmado que cree que volverá a coincidir con sus compañeros de La Familia más adelante. "Yo estoy en Kiko, gracias al público y al equipo que han luchado día tras día. Yo creo que se acaba el programa de 'La Familia de la tele', pero creo que este equipo es un hasta luego y lo tengo cada vez más claro", ha señalado.

Por su parte, Alba Carrillo ha intentando darle normalidad, subrayado que cualquiera en su trayectoria profesional ha sufrido un revés de este tipo. Las palabras de la ex de Feliciano López no han convencido a Matamoros, quien ha cortado su discurso asegurando que para él era "su mayor fracaso profesional". "Es mi mayor fracaso profesional, perdona", ha afirmado. "El mío también", ha admitido Belén.

Más escueta con su discurso ha sido Laura Fa, quien ha reconocido que, a pesar del resultado final, está agradecida. "Una experiencia profesional más que creo que para mi también ha sido de las más complicadas. Llega el verano y descansaremos", ha expresado