El director de 'La familia de la tele' se ve obligado a intervenir en plató para frenar la pelea de Kiko Matamoros y María Patiño

Un debate sobre Isabel Preysler provocó la discusión más agria en el mes que La familia de la tele lleva en la programación de TVE. Los protagonistas fueron María Patiño y Kiko Matamoros, que se engancharon hasta tal punto que el director del programa, David Valldeperas, tuvo que intervenir.

Todo comenzó cuando María Patiño puso sobre la mesa su opinión sobre Preysler. "No la admiro porque es conocida por sus historias sentimentales. Admiro a otro tipo de mujeres", dijo la presentadora, mientras que Matamoros había defendido la trayectoria de Preysler.

"¿Te puedo replicar o te vas a quedar en la frase demagógica?", reprochó Matamoros, muy enfadado. "Parece que me vas a intimidar". "Es que me corriges cada vez que hablo", se quejó Patiño. "Si tienes un problema no es el mío", se quejó Matamoros, que llegó a tachar de "machista" su opinión sobre Preysler.

"Esta mujer ha sido un ejemplo de vanguardismo", reivindicó Matamoros, que cada vez estaba más enfadado con sus compañeras porque no le dejaban terminar su argumento. "¿Sabes cuánto dinero genera en España? Lo que no permito es que se arrastre a una mujer", prosiguió Matamoros. Esa frase remató a Patiño. "A mí nadie me va a decir esto... Está diciendo que se está arrastrando a una mujer cuando se está valorando la imagen pública de una mujer (...) Yo tengo derecho de no tirarla como personaje, pero no la admiro como mujer", explicó la presentadora del programa.

Matamoros volvió a reivindicar la figura de Preysler. "Lo ha dado todo por su familia", dijo. De pronto, Patiño replicó con fuerza. "No vuelvas a utilizar esa forma despectiva conmigo porque no me da la gana", estalló Patiño. "A mí no me hables así porque la que está hablando de forma despectiva eres tú. Si tienes un problema, resuélvelo, no lo pagues conmigo", espetó Kiko. "Utilizar determinados términos no me da la gana". En ese momento, David Valldeperas, director del programa, tuvo que intervenir para frenar la discusión. "Kiko, María, basta".

