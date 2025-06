Escaleto, subdirector de 'La familia de la tele', habla claro sobre las malas audiencias: "No está siendo fácil"

César Toral, más conocido como Escaleto, es uno de los subdirectores de La familia de la tele. El periodista, todo un histórico de la productora, porque antes ha trabajado en Sálvame y Ni que fuéramos, ha hecho un balance de las primeras semanas en el programa de TVE, cuyas audiencias están siendo bastante malas.

"Hemos vuelto a la televisión a lo grande y no está siendo un camino fácil", dice sobre el salto de TEN a TVE. "Hay que acostumbrarse de nuevo". Escaleto es consciente de la situación que atraviesa el programa y de las críticas que están recibiendo desde su desembarco en La 1.

"Intento no leer mucho esas críticas para no sentir que tengo una mirada tan potente puesta sobre mi trabajo. Hay un gran sector que nos mira con lupa y que celebra cada equivocación que tenemos. Pero mi día a día es tan intenso que no me deja hacer otra cosa que centrarme en mi mismo y en hacer bien mi tarea. No me dejo influenciar", dice en Tribuna Valladolid. "Aun así, debo decir, que entiendo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Es lícito. Pero no dejo que esas opiniones me afecten. Lo que me preocupa es sacar adelante mi trabajo. Nos gustaría tener más audiencia, es cierto. Pero estamos trabajando en ello. Estamos focalizado y remando para que así sea", indica.

Escaleto también tiene respuesta para quienes hablan de que La familia de la tele es telebasura. "La basura está en los ojos del que mira, más que en las manos de quien hace este tipo de televisión. La basura, para mí, es contar bulos o ser mal profesional. Yo trabajando en la tele nunca he tenido esos dilemas. Yo trabajo haciendo entretenimiento, de consumo rápido", explica. "El objetivo que tenemos es que la gente se divertida, que disfrute de un programa y desconecte de su día a día. Hay muchas formas de hacer televisión. Le damos a la tele un enfoque divertido y un poco surrealista. Somos gamberros y nos gusta. Jamás consideraría que hagamos telebasura. Es humor".