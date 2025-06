TVE continúa como la quinta opción de la sobremesa con un dato de audiencia preocupante para 'La familia de la tele'

La familia de la tele sigue sufriendo en la sobremesa de La 1 con un 6% de share, dos décimas menos que el lunes. El programa, que este martes probó un nuevo formato, con el regreso de los colaboradores al plató, continúa como la quinta opción en su franja de emisión, por detrás de Antena 3 (13,2%), Cuatro (8,6%), Telecinco (8,2%) y La Sexta (6,5%).

Los malos datos de La familia de la tele contagian a las series, porque tanto Valle salvaje (7,1% y 556.000) como La Promesa (12,2% y 854.000) pegan un importante bajón. La primera registra su segunda emisión menos vista del año y el tercer peor dato en cuota de este 2025. La segunda, por su parte, cae a mínimo del año, tanto en cuota como en número de espectadores.

Frente a esta situación de TVE, las privadas salen victoriosas. Antena 3 domina la sobremesa gracias a Sueños de libertad (13,4%) y, después, Sonsoles Ónega crece hasta el 12%. En Telecinco, Tardear anota un 9,1% y El diario de Jorge (10,5%) vuelve a superar el doble dígito.

La cadena pública sí puede presumir de los buenos datos de Malas Lenguas en La 2. El programa de Jesús Cintora registra un 4,3% de share y 342.000 espectadores, su mejor dato desde el 19 de mayo. En cuanto al universo Sálvame, hay que destacar la mejoría de Ni que fuéramos Tentáculos, el programa de TEN, que anota un 1,8% en su nuevo horario (de 17.00, en cuanto acaba La familia de la tele, a 20.00).

'Supervivientes' barre en el prime time de Telecinco

Por la noche, El Hormiguero, que recibió a la modelo Elle Macpherson, lidera con un 14,2% y vuelve a ganar a La Revuelta, aunque el programa de David Broncano mejora sus resultados y crece hasta el 13,5% gracias a la visita internacional de Ed Sheeran.

Supervivientes: Tierra de nadie (21,1%) arrasa en el prime time de Telecinco y no tiene rival. Renacer se queda con un 9,5% en Antena 3, That's My Jam anota un 9,3% en La 1, Código 10 registra un 6,1% en Cuatro y ¿Quién quiere ser millonario? se conforma con un 4,5% en La Sexta.