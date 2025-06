Kiko Matamoros y Marta Riesco se pronuncian sobre la cancelación de 'La familia de la tele'

TVE ya tiene decidida la cancelación de La familia de la tele, tal y como adelantó en primicia Informalia este jueves. Un mes y medio después de su estreno, la cadena pública ha decidido no continuar con el programa tras los bajos índices de audiencia que ha conseguido en La 1.

Marta Riesco, colaboradora de La familia de la tele, se ha pronunciado sobre la cancelación del programa mientras disfruta de un fin de semana en Galicia junto a su pareja.

"Mis vidis! Me preguntáis cosas que aún no puedo contestar, porque aún no sabemos nada. Estoy disfrutando de uno días de relax y la verdad que voy a intentar aprovecharlos al máximo. No dudéis que, cuando pueda o sepa, os diré algo como siempre he hecho. Os quiero y gracias por preocuparos por mí y por mi trabajo", ha publicado en una de sus stories de Instagram sin confirmar aún el fin de la emisión.

La periodista ha preferido no adelantar acontecimientos y estar unos días tranquila en Santiago de Compostela hasta que TVE se lo confirme finalmente. Además de Riesco, Kiko Matamoros también ha opinado sobre la cancelación de La familia de la tele.

"Me siento satisfecho y agradecido por la oportunidad", ha confesado en Semana. "En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso", ha añadido Matamoros.