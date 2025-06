Un micro abierto 'traiciona' a Alba Carrillo y destapa el desconcierto que reina en 'La familia de la tele': "Oye ¿se cancela esto?"

Confusión y angustia en el equipo de La familia de la tele tras marcar este miércoles el peor dato desde su inicio. El experimento de José Pablo López no ha funcionado y la cuerda se ha roto tras cinco semanas tirando de un carro repleto de ex estrellas de Telecinco que no han sabido encajar ni conquistar a la audiencia de La Pública. Lo adelantábamos a primera hora del día: la decisión de cancelar el espacio vespertino ya es firme y en los pasillos de Prado del Rey tan solo se discute cuándo y cómo van a hacerlo. La noticia ha caído en el equipo como un jarro de agua fría y algunos, como Alba Carrillo, han llegado a trabajar este jueves con el susto en el cuerpo: "Oye, ¿qué va a pasar? ¿Se cancela esto?".

Un micro abierto ha destapado la pregunta que la tertuliana, ex de Fonsi Nieto y Feliciano López, le hacía a su compañero Javi de Hoyos minutos antes de entrar en directo. Él la tranquilizaba, no sabemos si por ignorancia o por evitarle el disgusto en ese momento: "No, no, todavía no hay nada". "¡Ah, vale!", exclamaba Carrillo.

OJO! #LaFamilia12J

Alba Carrillo: "Oye qué pasa que se cancela esto?"

Javi de Hoyos: "Es falso todo lo que está saliendo"

Perdón??? ??? pic.twitter.com/LIv1bspfJg — Salvamista ? (@vivasalvame_) June 12, 2025

Pero sí hay y muchos lo saben. Belén Esteban, por ejemplo, ha hablado abiertamente del fracaso de audiencias del espacio, del que, por cierto, quiso marcharse el tercer día: "Quiero irme de aquí. Yo no voy a mentir. Yo no lo entiendo. No me gusta el formato, con todos mis respetos a mis compañeros. Los temas, no me gusta ninguno. Los han tocado todas las cadenas antes que nosotros, y tenemos una capacidad para hacer cosas nuevas", dijo amargada. Unas semanas después, asumió públicamente la derrota: "Yo me quería ir, pero no me han dejado. Lo he pasado mal, como creo que cada uno lo ha pasado a su manera. Vamos con mucha ilusión y que tenga que ser lo que tenga que ser".

María Patiño también ha asumido el fracaso: "Probablemente no estamos haciendo bien lo que el público quiere. O sea, es que es una realidad. A mí todo lo demás... Yo es que no adorno nada la vida, esto es muy sencillo, el público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto", ha dicho este jueves. "Yo, en parte también lo considero y ahora dependerá de si nos dan tiempo o no para conseguirlo, pero eso ya no depende de nosotros".

El Plan B

La decisión, como decíamos, ya está tomada. La familia de la tele será historia dentro de poco, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora, porque entre las posibilidades que se contemplan en los despachos está la de convertirlo en un formato semanal para el prime-time. También se debate si anunciar su cancelación de forma inmediata o esperar unas semanas para que coincida con el inicio del Tour de Francia, lo que muchos consideran la "opción más generosa".

El ambiente entre los miembros del equipo es, según fuentes consultadas, "muy pesimista", especialmente en privado. Varios asumen que "es cuestión de tiempo" y que "la única incógnita es la fecha del anuncio". Eso sí, se da por hecho que algunos colaboradores, e incluso presentadores, serán recolocados en otros programas o espacios de la cadena.