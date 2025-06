María Patiño toma posiciones ante la cancelación de 'La familia de la tele' y cierra una puerta de cara a su futuro

María Patiño reconoce que está viviendo con "cierta dificultad" el delicado momento que atraviesa La familia de la tele, con unas audiencias que están por los suelos. De hecho, el programa anotó este miércoles un nuevo mínimo y sigue siendo la sexta opción de la tarde. Ante esta situación, TVE ya ha tomado la decisión de finiquitar el magacín y tan solo queda por decidir cuándo será el anuncio oficial.

María Patiño hace autocrítica y admite que el programa está fallando en cuanto a lo que la audiencia esperaba. "Probablemente no estamos haciendo bien lo que el público quiere. O sea, es que es una realidad. A mí todo lo demás... Yo es que no adorno nada la vida, esto es muy sencillo, el público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto", explica la presentadora. "Yo, en parte también lo considero y ahora dependerá de si nos dan tiempo o no para conseguirlo, pero eso ya no depende de nosotros".

En el momento de dar estas declaraciones, la presentadora no sabía lo que iba a pasar con el programa, aunque el futuro del magacín es negro casi desde el primer día de emisión. Ante la opción de que TVE cancele La familia de la tele, Patiño descarta volver a Ni que fuéramos, el programa que presentaba en TEN. "Yo creo que es una etapa cerrada", comenta en una entrevista con El Televisero. "De todas maneras, yo es que esto de decir nunca hago nada... Te prometo que no me lo he planteado, pero sí me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento", indica sobre otros proyectos que en su momento decidió no afrontar.

Ante esta situación, María Patiño asegura que no ha recibido llamadas de Telecinco. "No. Yo hablo de mí. No, ni me suena nada". Sin embargo, sí ha contado con el apoyo de Jorge Javier Vázquez. "Es mi colega y hablamos", dice. "Hemos vivido tanto, hemos pasado por tanto, que en el fondo yo entiendo que desde fuera se ve de una manera, pero nosotros vivimos de otra. Es que para nosotros es una rutina y hemos vivido momentos de vender mucho producto, momentos de vender menos".