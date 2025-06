Encontronazo entre Bárbara Rey y una reportera de 'La familia de la tele': "Te podría demandar"

Bárbara Rey va a publicar sus memorias y La familia de la tele mandó este miércoles a una de sus reporteras para hablar con la vedette y conseguir algún tipo de información. Lo que iba a ser recoger unas declaraciones, se acabó convirtiendo en un enfrentamiento bastante agrio.

Diana Higueras, reportera del programa de La 1, pudo hablar con Bárbara cuando salía de la casa de su hija. La vedette llevaba un refresco en la mano y accedió a contestar a los medios. "Iba a salir corriendo, pero para qué. Aquí estoy, emborrachándome", bromeó Bárbara con un toque de humor.

Tras responder algunas preguntas de los medio, Rey se subió a un taxi y la reportera la siguió desde otro coche. "No me ha dejado montarme en el taxi con ella", dijo al conectar con La familia de la tele desde el vehículo. Además, Diana añadió: "Esa lata no contenía Coca-Cola, contenía otra cosa, ella estaba contenta, vamos a dejarlo así".

Sus compañeros desde el plató de TVE negaban a Higueras. "Doy fe de que no bebe", apostilló Lydia Lozano. "No bebe una gota", se sumó Matamoros. Ante esa reacción por parte de los colaboradores, la reportera rectificó, aunque dijo que se lo había "dicho ella". "Entonces, lo siento", matizó la reportera.

Momentos más tarde, Bárbara Rey y Diana Higueras volvieron a encontrarse y se produjo el conflicto. "Has comentado que lo que llevo no era un refresco de Coca-Cola", espeto Rey enfadada. La reportera por su parte, solo se limitó a pedir perdón por el malentendido.

"Como eres muy jovencita y se ve que estás empezando te voy a dar un consejo. Primero, di la verdad, aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo", le advirtió la madre de Ángel Cristo. A pesar de las disculpas de Diana nuevamente, Rey tenía un mensaje muy claro: "Y segundo, si sigues así no vas por muy buen camino. Porque por la insinuación, simplemente, otra persona te podría demandar. Yo no lo voy a hacer".

"No quiero que te disculpes porque no soy nadie para perdonarte", finalizó la conversación la vedette y se dirigió a responder a otros medios, a pesar de que Diana le suplicara disculpas: "Pero Bárbara, perdóname".

Desde el plató, Víctor Sandoval sentenció la situación: "No tiene nada que hacer con ella, ya se ha cargado la relación". María Patiño optó por darle un consejo: "Te digo, no soy amiga y soy bastante crítica con Bárbara. Pero tiene capacidad de encajar las cosas, dale su tiempo, porque no es una persona rencorosa. Y no lo justifiques, pide perdón y ya está". "Ella ha sido la que me ha dicho que se estaba emborrachando, y yo para seguir su broma he seguido la broma", finalizó Higueras.