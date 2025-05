Bárbara Rey rompe a llorar en 'Supervivientes' y deja a todos descolocados: "Es una noche dura"

En la gala de este martes de Supervivientes, Bárbara Rey no pudo contener las lágrimas al recordar a su nieta. Su llanto comenzó cuando Sobera dio paso a un vídeo donde Terelu echaba mucho de menos a su nieto Carlo. Tras hablar Alejandra Rubio sobre su madre, la ex vedette no contuvo las lágrimas y rompió a llorar.

"Bárbara, tú eres abuela. ¿Estás llorando, Bárbara? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?", preguntó el presentador. "Me emociono...", respondió ella muy conmovida. "Es una noche un poco dura... Muchas abuelas... En fin", continuó. Sobera mostró una gran preocupación por Bárbara intentando conocer en qué estaba pasando. "A mí no me gusta esto que estoy haciendo ahora mismo, pero no lo he podido evitar", espetó ella reconociendo que sufría mucha nostalgia.

Tras varios minutos, el presentador volvió a acercarse a Bárbara para saber si se encontraba mejor. "Es algo que yo no hablo nunca, sobre todo por respeto a mi nieta", aseguró la colaboradora del programa.

Carlos Sobera se interesó por conocer cuánto tiempo hacía que no la veía. "Hará casi un año. Creo que ella no se lo merece. Sus progenitores no la deben privar de su abuela paterna ni de nadie de la familia", se quejó Rey, ya que no ve a su nieta por el conflicto que tuvo con su hijo Ángel Cristo. "No he hecho nunca nada ni he tomado ningún tipo de medida porque yo quiero que las cosas vayan bien. Pero no sé hasta cuándo aguantaré esta situación. Yo a mi nieta la adoro", sentenció.