A pocas horas de que Ángel Cristo reaparezca en televisión con una nueva batería de pullas para su madre, Bárbara Rey ha sacado la bandera blanca. La ex vedette, cansada del enfrentamiento familiar, ha enviado un mensaje conciliador a su primogénito: "Lo único que te puedo decir de mi hijo es que le deseo todo lo mejor del mundo y que lo seguiré queriendo hasta después de muerta porque lo he parido y es mi hijo, independientemente de lo que me haga", ha respondido ella.

La de Totana ha perdido fuelle y la rabia por la traición de Ángel se ha transformado en una profunda pena que trata de afrontar de la mejor manera: "He intentado superarlo y no puedo evitar seguir queriéndole", ha dicho en Tardear. "Cuando hablo de él se me hace una cosa aquí en el pecho y en el corazón y se me vienen las lágrimas a los ojos. Pero es lo que le quiero y aguantaré lo que me haga". Y añade: "Lo único que puedo decir de mi hijo es que le deseo lo mejor del mundo y que lo seguiré queriendo hasta después de muerta. Mis hijos son mi vida".

El programa ha emitido un adelanto de las nuevas declaraciones de Ángel en De Viernes, en las que no da tregua a su madre: "Me he desvinculado de ella por completo. Para mí, está muerta", asegura. La culpa, además, de los problemas que tiene para ver a su hija, con la que Bárbara sí tiene contacto gracias a la madre de la menor.

Para Bárbara, desde luego, son demasiados frentes abiertos, porque el próximo 12 de junio saldrán a la venta sus memorias y está centrada no solo en el éxito que puedan tener sino también en las repercusiones: "Estaría bien que Juan Carlos me demandase", dijo hace unos días. La editorial Penguin ya ha filtrado un pequeño adelanto: "Yo conozco cortes y circos y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella y la estrella es el león", reza misteriosa.