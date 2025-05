Casa Real vivirá un nuevo terremoto mediático el próximo 12 de junio, cuando salgan a la venta las memorias de Bárbara Rey. La ex vedette, que mantuvo un romance con el emérito en dos tiempos y recibió 35 millones de pesetas del antiguo monarca por su silencio, afirma que todavía tiene mucho que contar y lo hace, tras llevar su vida a una serie de televisión y un documental de tres entregas, en una obra que edita la casa Penguin. La de Totana, tan atrevida como siempre, asegura que no tiene miedo a represalias por parte de Juan Carlos I: "No estaría mal que me demandase. Tendríamos más de qué hablar".

Así ha respondido la ex vedette este viernes, poco después del acto de conciliación que ha tenido lugar en Santander entre el ex presidente Miguel Ángel Revilla y el emérito, que no se ha presentado (no estaba obligado, lo ha hecho su abogado en su lugar). Bárbara, que ya defendió al político públicamente, no tiene miedo a acabar en los juzgados: "Todo lo que digo es verdad". Afirma, además, que se ha enfrentado a cosas peores que una demanda: "Tuve que tener mucho cuidado cuando era más joven porque no era un problema de una demanda, era más grave".

La artista no ha querido ofrecer adelantos sobre los secretos que revelará en su nuevo libro pero sí ha desmentido que la reina Sofía sea una de las protagonistas, tal y como se había apuntado: "No la nombro, es mentira".

Las memorias de Juan Carlos, en verano

La autobiografía de Bárbara Rey llegará al mercado editorial poco antes que Reconciliación, la obra escrita por la autora francesa Laurence Debray, íntima amiga del emérito, que le ha ayudado a plasmar su vida en un documento para la historia. Tal y como adelantamos en Informalia, la editorial Planeta será la encargada de publicar las memorias de don Juan Carlos, que han sufrido un considerable retraso con respecto a su fecha inicial de lanzamiento, enero de 2025. El adelanto de este libro, que causó un gran revuelo mediático, se realizó por parte de una revista francesa y avivó, nuevamente, el interés y las reacciones sobre la figura de Juan Carlos I.

En Reconciliación, Juan Carlos I dice que explica su verdad: que su motivación para escribir sus memorias es proteger su propia versión de la historia, que siente que está siendo usurpada. En un fragmento del libro, que fue adelantado por la prensa, el emérito comenta: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia".