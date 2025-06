Bárbara Rey publica sus memorias este jueves, 12 de junio, y en Informalia ya las hemos leído. Incluso hemos hablado con ella: "Espero que el rey no me demande, pero por su bien, no por el mío", le contó la vedette de Totana a Beatriz Cortázar, tal y como publicamos este martes. La publicación de Yo, Bárbara, de la editorial Plaza & Janes, llega después de meses en los que ha estado en el foco debido a las declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., y las fotografías que este difundió de su madre con el padre de Felipe VI.

Del libro de Bárbara también opina Jorge Javier Vázquez este miércoles: "Me he leído un par de veces las memorias", adelanta el presentador en su blog de Lecturas. Y recuerda una anécdota junto a ella: "Hace muchos años, lo he contado ya alguna vez, coincidí con ella en maquillaje en Antena 3. Estoy hablando de veinte años atrás, o así. Por aquel entonces no habíamos tenido mucho trato y recuerdo que la saludé con un inocente 'Hola, reina'".

Esta fue la respuesta de la actriz: "No se me olvidará nunca: estaba sentada, giró su cabeza hacia mí y dedicándome una maliciosa sonrisa me dijo: 'Pues yo podría haber llevado ese título mejor que otras'. Y pensé en plan bien: 'Menudo morro tiene esta tía'. Me divirtió su contestación".

Sobre la figura de la artista y el personaje, Jorge también señala: "Se ha granjeado Bárbara la imagen de una mujer algo superficial, un poco frívola, ligeramente distraída. Le sale bien hacerse la rubia cuando quiere salir por la tangente porque a juguetona no la gana nadie. Pero después de leer sus memorias entiendo que hay mucho de pose en esa Bárbara despreocupada".

Así las cosas, después de leer sus páginas, sostiene: "Porque la historia de esta mujer es la de una superviviente. Como tantas otras. Criada en un hogar complicado debido a los problemas mentales de su madre, maltratada salvajemente durante años por Ángel Cristo –está viva de milagro– y protagonista de una relación muy poco sana con el rey Juan Carlos".

Sobre el interior del libro, explica: "Bárbara expone una serie de situaciones -amenazas, chantajes, extorsiones- que ponen los pelos de punta. Encuentros casuales que luego están perfectamente orquestados, entregas de sobres, apariciones estelares de fajos de billetes".

De esta forma, tras leer sus vivencias, Jorge Javier sentencia: "De verdad lo digo: no pensaba yo que Bárbara había pasado por situaciones tan enrevesadas y peligrosas como las que narra en el libro. Habría sido una espía perfecta durante la Segunda Guerra Mundial".