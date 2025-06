Con o sin veto, con o sin revelaciones nuevas, las memorias de Bárbara Rey ya están generando titulares. Y eso, al menos en el mundo editorial, siempre es buena noticia. A escasas 48 horas de la presentación de las memorias de Bárbara Rey, de las que ya ofrecimos un adelanto, la Casa de América ha cancelado el evento que, hasta hace unos días, tenía fecha, hora y espacio confirmados. El cambio de planes ha desatado una tormenta de versiones cruzadas que alimenta la sospecha de un posible veto institucional.

El libro, editado por Plaza y Janés, de más de 400 páginas, promete relatar episodios inéditos de la vida de la vedette, aunque algunos colaboradores del programa Tardear, donde se abordó el tema, lo ponen en duda. "A ver si lo nuevo va a ser medio folio", ironizaba Verónica Dulanto, quien también comentaba: "Cada vez que aparece Bárbara, hay expectación. Pero esta vez también hay censura". Leticia Requejo, por su parte, explicó en directo que había hablado con Bárbara Rey. "Hace unos días, la editorial contacta con la Casa de América para presentar el libro. Aceptan, cierran día y hora. Pero menos de una semana después, Casa de América comunica que el evento no puede celebrarse allí. A Bárbara le dicen que su libro no es digno de ser presentado en ese espacio y que ha habido llamadas de 'arriba'. Ella me dijo: 'Llevan haciéndome esto 30 años".

Desde la institución cultural, sin embargo, se ofreció otra explicación a El Debate: "En cuanto tuvieron conocimiento del tipo de acto que se iba a organizar, decidieron cancelarlo. La Casa de América tiene como objetivo estrechar lazos con Hispanoamérica y defender los valores de la comunidad iberoamericana, algo que no se alinea con los chascarrillos que Bárbara Rey ha decidido desvelar". Pero hay una tercera versión: la de la editorial. En un comunicado, justificaron la cancelación por motivos logísticos. "Recibimos tal cantidad de confirmaciones de medios que se nos desbordó. La sala de la Casa de América no era lo suficientemente grande. Hemos trasladado el acto a un hotel. Es una cuestión de aforo", aseguran.

Juan Luis Galiacho fue tajante: "Si al principio dices que sí y luego que no, está claro que ha habido una llamada". Para el director de Semana, Jorge Borrajo, "cuando se hizo público, quizás hubo algún aviso institucional". Se especula con presiones desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid.

Paloma Barrientos, quien presentará el libro junto a nuestra compañera Beatriz Cortázar, aclaró: "La reina Sofía no aparece en absoluto en estas memorias, no hay desencuentro. Pero hay algo que me intriga y espero que Bárbara lo aclare: cómo fue su encuentro con Adolfo Suárez". Y añadió que ha leído el libro completo: "De arriba abajo, las 400 páginas". Jorge Borrajo opinó que "la gran víctima de estas memorias vuelve a ser la reina Sofía, porque todo esto reactiva en la esfera pública la infidelidad de su marido".

Aunque se promociona como un libro explosivo, algunos colaboradores se mostraron escépticos. "Suena a refrito", apuntó Galiacho. "Como elemento de venta, los adelantos parecen justitos", sentenció Frank Blanco. Mientras tanto, Bárbara Rey se muestra tranquila. Este fin de semana viajó a Málaga junto a su hija y su novia. La revista Semana publica imágenes suyas en bikini, en la playa, en una actitud relajada, lejos de la polémica que rodea la publicación de su libro. "Está espectacular, quien tuvo, retuvo", comentaron en plató.