TVE elimina 'La familia de la tele' y prueba a Cintora como solución para la sobremesa de La 1

El final de La familia de la tele está decidido. TVE ya ha entendido que los nefastos datos de audiencia que consigue el programa en la sobremesa de La 1 no tienen ningún margen de mejora después de mes y medio. Como Informalia adelantó en primicia, RTVE solo debate cuándo y cómo cerrará el programa. O lo hace de forma inminente o se espera a final de mes, para diluir su final en el cierre de temporada, de tal manera que coincida con el inicio del Tour de Francia.

La sobremesa de La 1 está hundida después de que La familia de la tele haya tocado fondo esta semana. Sin ir más lejos, el programa cayó al 5,6% el martes y al 5,4% el miércoles, su mínimo histórico. Lo que TVE tiene que decidir ahora es qué contenido cubrirá ese tramo de su programación cuando saque el programa de la parrilla.

Como explicamos este mismo jueves en un análisis, TVE tiene dos alternativas evidentes. Por un lado, baraja la opción de duplicar la emisión de sus series de la tarde, con doble entrega de Valle salvaje o de La Promesa, aunque esta solución es muy complicada de mantener en el tiempo, porque exigiría forzar el ritmo de producción de los capítulos que produce Bambú. Además, implicaría un gasto desorbitado en la tarde, con tres capítulos seguidos de ficción (cada entrega de La Promesa son unos 80.000 euros), como ya hizo antes del estreno de La familia de la tele. En caso de querer mantener esta estrategia en el tiempo, no se descarta que TVE intente renegociar el contrato de la series con el objetivo de abaratar el precio por cada capítulo.

TVE prueba 'Malas lenguas' este viernes y elimina 'La familia de la tele'

Por otro lado, la opción de pasar a La 1 Malas lenguas, otra de las opciones que barajamos ayer, gana puntos a la vista de los buenos resultados que está consiguiendo el programa de Jesús Cintora en los últimos días. Precisamente, RTVE decidió emitir el programa al primer canal este mismo jueves debido al intensa jornada política que se estaba viviendo tras la dimisión de Santos Cerdán y la comparecencia de Pedro Sánchez. Malas lenguas, que también está producido por La Osa, se disparó hasta el 10,1% de share. Es cierto que era un día especial, en medio de un terremoto político de primer orden, pero los datos podrían avalar el salto de Cintora al primer canal de TVE, aunque eso suponga 'desvestir' la tarde de La 2. De hecho, La 1 probará cómo funciona Malas lenguas en la sobremesa este mismo viernes con una entrega especial de ese programa que arrancará a las 15.50. Por lo tanto, este viernes tampoco se emitirá La familia de la tele, que en principio volverá el lunes.

¿Un programa de prime time con La familia de la tele?

Aunque La familia de la tele desaparezca de la sobremesa de La 1, se da por hecho que el equipo del programa seguirá de alguna manera en TVE y tampoco se descarta que la cadena pública pueda reconvertir el formato en un programa de prime time o para testarlo durante este verano. Por otra parte, la cadena también estudia poner en marcha un nuevo formato producido por La Osa para otra franja, según El confidencial digital, que permitirá recolocar a parte del equipo y de los colaboradores de La familia de la tele, a lo que hay que buscar acomodo.

Belén Esteban: "No está siendo nada fácil"

Durante los últimos días, algunos rostros de La familia de la tele se han pronunciado sobre las malas audiencias del programa. "No está siendo nada fácil. Cada uno por muestra manera de ser lo lleva de manera diferente. Pero también es verdad que al final yo me acostumbré a estar en programas de éxito y la vida real probablemente sea esto", confesó recientemente Belén Esteban. "Que sea lo que tenga que ser".

Por su parte, María Patiño ha hecho autocrítica. "Probablemente no estamos haciendo bien lo que el público quiere. O sea, es que es una realidad. A mí todo lo demás... Yo es que no adorno nada la vida, esto es muy sencillo, el público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto", indicó esta misma semana. Ante el posible final de La familia de la tele, Patiño descartó regresar a TEN con Ni que fuéramos o Tentáculos. "Yo creo que es una etapa cerrada". De cara al futuro, "me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento".