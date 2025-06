"Vamos a cobrar el paro con vuestros impuestos": la pulla de Kiko Matamoros a los críticos tras la cancelación de 'La familia de la tele'

TVE ha puesto fin a La familia de la tele, tal y como adelantó hace unos días Informalia en primicia. La cadena emitirá este miércoles la última entrega de un formato que ha naufragado en las tardes de La 1 después de siete semanas de malos datos de audiencia y muchas críticas.

Su desembarco en TVE estuvo rodeado de polémica por el delicado encaje que un programa como La familia de la tele podía tener en una televisión que tiene que hacer servicio público. En este sentido, Kiko Matamoros aprovechó la penúltima emisión del programa para lanzar una pulla a todos aquellos que han arremetido contra TVE por pagar a los colaboradores de Sálvame.

"Nos vamos a cobrar el paro obrero con vuestros impuestos", espetó Matamoros en un comentario que pasó ligeramente desapercibido. El colaborador lo dijo después de reconocer que La familia de la tele había sido su "mayor fracaso en televisión", una opinión que compartió Belén Esteban. La colaboradora, por cierto, aseguró que el final de La familia de la tele solo era un "hasta luego" para el equipo del programa. "Cada vez lo tengo más claro".

El más sincero, como hemos contado, fue Matamoros, que reconoció lo mal que lo ha pasado en este mes y medio de malas audiencias. "Psicológicamente, he descansado, porque era una tortura ver cada mañana las audiencias. Era una tortura darle vueltas al proyecto, sabiendo que no dependen de uno, en qué podíamos mejorar, en qué estábamos fallando... He descansado a pata suelta", comentó tras conocer la cancelación del programa.

"Quiero agradecer esta oportunidad que se nos dio en esta cadena y la oportunidad que se le dio a la productora", pronunció el colaborador, que también tuvo un recuerdo para "todos los trabajadores que están detrás de las cámaras". "Quiero mandarles un abrazo tremendo. Estoy seguro de que la vida les va a dar oportunidades laborales muchísimo mejores", comentó. "Y a los que nos han visto, agradecerles que nos hayan dedicado parte de su tiempo y de su vida".