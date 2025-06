La cúpula de RTVE saca conclusiones tras cancelar La Familia de la Tele: las razones por las que no ha funcionado: "Una de las voces más insistentes en poner fin al programa fue la de Sergio Calderón"

Tal vez sea demasiado tiempo, de acuerdo con lo datos de audiencia y sobre todo las curvas del formato pero, tras siete semanas, el momento ha llegado y el anuncio oficial que todo el mundo esperaba se ha producido exactamente cuando habíamos adelantado: este martes. Las mismas fuentes, de absoluta solvencia, que nos confirmaron cuándo se iba a comunicar oficialmente la decisión nos han aclarado por qué se ha tardo 49 días en ejecutar la decisión así como las conclusiones a las que han llegado tras intentar sacar adelante el formato de La Osa y las razones del fracaso.

TVE ha cancelado La Familia de la Tele, un formato que no ha logrado despegar en audiencia ni en conexión con el público. Aunque la decisión era esperada, ahora fuentes cercanas a la cúpula de la Corporación Pública nos explican los motivos y desvelan la intrahistoria de la decisión: "Una de las voces más insistentes en poner fin al programa fue la de Sergio Calderón", nos dice la fuente, en referencia al Director de Contenidos de TVE, ex directivo precisamente de La Osa, antes llamada Fabricantes Studio y antes, La Fábrica de la Tele, es decir, los productores tanto de este Sálvame rebautizado como del original, defenestrado por Mediaset en 2023.

En cierta medida y siempre según estas informaciones, fue el propio responsable directo del proyecto, como director de Contenidos de TVE, quien, según fuentes internas, defendía no prolongar "la agonía" tras comprobar que el formato no alcanzaba ni el 9 % de share. Aun así, RTVE mantuvo el programa en parrilla hasta encontrar una sustitución sólida porque fue José Pablo López quien decidió alargar la intentona a pesar de lo manifestado por su número 2.

La agradable sorpresa de Malas Lenguas

"Ese relevo llegó, de forma inesperada, con el contexto político de la última semana, que disparó el interés por el programa Malas Lenguas, alcanzando un 13 % de cuota en una jornada marcada por la tensión institucional", explica las mismas fuentes, en referencia al dato que hizo Cintora en su nueva franja de sobremesa en La 1 sustituyendo el espacio que dejaba la primera parte de La Familia. A partir de ahí, se decidió no buscar más alternativas, nos indican. "Si esto se asienta en la franja, no hay que tocar nada más", se concluyó en una reunión clave, nos aclaran.

Pero, más allá de la coyuntura, desde RTVE se ha hecho un análisis más profundo. Un "triple análisis", en palabras de uno de los responsables, que apunta a tres razones principales para explicar el fracaso de La Familia de la Tele: "Rechazo del público: El formato no conectó desde el primer día. No logró crear una "familia" que interesara o emocionara a los espectadores", explica la fuente interna de RTVE consultada por este digital. "Falta de autenticidad: Los protagonistas no eran ellos mismos. Estaban impostados, y eso se notó", nos matizan. "También ha sido muy importante otro motivo, más bien técnico", nos indican: "Desorganización del formato: a nivel técnico y de ritmo, el programa no encontró nunca su tono. La dirección no estuvo a mil, como algunos esperaban. La falta de cohesión fue evidente", rematan desde la cúpula de TVE, según nos trasladan fuentes de la máxima solvencia.

A estas tres causas, apuntadas desde la cúpula de TVE, se suma una cuarta cuestión, para otros analistas: la ausencia de Marc Giró, quien fue inicialmente pensado como figura central del programa, acompañado por María Patiño y con Belén Esteban como colaboradora estrella. Pero Giró declinó la propuesta.

La decadencia del formato "corazón" en televisión en abierto

Desde RTVE nos apuntan además un factor más general: "La decadencia del formato corazón en televisión en abierto. El interés por el contenido rosa ha migrado a las redes sociales, mientras en la tele los espacios de este tipo se desinflan", nos explican fuentes cercanas a a cúpula de Corporación. "Ya no se trata de despellejar, sino de actualidad con rostro humano", señalan, abogando por renovar el concepto del entretenimiento emocional. La Familia de la Tele pasará a la historia como un intento fallido en un ecosistema cambiante, donde la conexión real con el público se ha vuelto más difícil que nunca. Este martes, como anunciábamos, se ha producido el comunicado oficial de TVE desde el propio programa que, en boca de los presentadores y colaboradores ha abierto la emisión confirmando lo avanzado por Informalia. Quedan no obstante varias incógnitas en el aire: de momento, será Malas Lenguas y Cintora quien ocupará el hueco, dato el éxito del formato en términos de audiencias, si bien favorecido por la candente actualidad política. Junto con Cintora, se conforma así una "autopista" política en La 1 de TVE que comienza de lunes a viernes con La Hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo, continúa con Mañaneros 360 de Javier Ruiz y prosigue por la tarde tras el Telediario de las 15 horas con Cintora. Pero dado que el equipo de Malas Lenguas no puede dar abasto con un núero ilimitado de horas y "descartado el simulcast" con La 2 (emisión a la vez en ambas cadenas), los responsables de TVE tendrán que recomponer la parrilla. Nos dicen que no es intención de la cúpula de TVE apostar por el corazón, como venimos apuntando. Pero habrá que esperar a ver cuál es e destino de los protagonistas de esta fallida aventura que acaba este miércoles tras un estreno desbordante y siete semanas de agonía.