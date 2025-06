Tarde de despedidas y reflexiones para La familia de la tele, que este martes anunciaba el fin de su periplo en TVE, tal y como adelantó en primicia este digital hace ya una semana. El equipo de presentadores y tertulianos, que echará el telón definitivo este miércoles, ha agradecido a la cúpula la confianza y la oportunidad y algunos, como María Patiño, han aprovechado el momento para desahogarse: "He pasado momentos muy jorobados en el programa".

La periodista ha confesado que han sido siete semanas de angustia por unos índices de audiencia que no remontaban y que la desesperación se apoderó de ella: "He visto enemigos donde no los hay. Una deriva sus demonios a los demás, estaba frustrada y lo pagué con quien no debía". María, además, ha destapado que llegó a vivir momentos muy complicados con una de sus compañeras: "He creído que tenía un problema con Inés Hernand y he estado a punto de perder el control, un día en concreto, en el plató. Ahí me di cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes, en lo que tú crees que es justo o no porque realmente este programa no era de María Patiño, era de La Familia de la Tele".

María Patiño se sincera y abre su corazón ?#LaFamilia17J ?? https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/xfTip4Qma0 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 17, 2025

Sus compañeros se mostraban muy sorprendidos por esta confesión, incluso la propia Hernand: "¿En qué programa fue eso?", ha preguntado. "El día que no quise hablar con nadie, cinco horas sin hablar con nadie. ¿Te acuerdas?", ha respondido Patiño.

Matamoros ha intentado quitarle hierro al asunto con una de sus puntillas: "Ahora estás repartiendo responsabilidades, María". "No, lo quería decir porque me parece lo más correcto, porque si no lo explico yo lo harán otros y no lo harán bien", ha zanjado Patiño.

El comentario que ha hecho @maria_patino en #LaFamilia17J sobre su cabreo creo que es de este día. Ánimo a todo el equipo, os queremos y os esperamos pronto. Como ha dicho @BelenEstebanM esperemos sea un "hasta pronto". https://t.co/JEikIXXNqL — German Pérez (@gpalmodovar) June 17, 2025