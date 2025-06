Claudia Montes, Miss Asturias, señala a Óscar Puente por no atenderla tras denunciar el "calvario" vivido con Koldo

Claudia Montes, Miss Asturias +30 en el año 2017, negó en la noche de este martes cualquier romance con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Estoy cansada de tanta mentira, de tanta injuria, de tanto machaque psicológico hacia mi persona. Mis fotos continuamente, todos los días en la televisión, al lado de fotos de prostitutas, queriendo compararme con ellas (...)", lamentó en Código Díez.

Claudia también recordó cómo Koldo-quien fue consejero de Renfe Mercancías-se refería a Pedro Sánchez en términos despectivos. "Él decía que, bueno, que fue él quien ayudó a que Sánchez volviera al partido y volviera a ser convocado para presidente".

Y añadió: "Sobre todo se refería a él despectivamente con la palabra mindundi, que yo nunca la había escuchado. Sé que en Madrid la usáis mucho pero aquí en Asturias no (...). No sabía lo que era hasta que a una compañera de Madrid le pregunté '¿qué es esto?'. Me explicó que es una manera en que los altos cargos y los jefes directivos se refieren a las personas trabajadoras como nosotros".

En su intervención, la que fue Miss Asturias desveló que, cuando trabajó en una empresa dependiente del ministerio, Koldo sobrepasó todas las líneas, llegando incluso a interesarse por cómo iba vestida.

"El fin de semana me llamaba por videollamada. Me tenía que inventar mentiras, cuando no me gusta mentir. Me tenía que inventar mentiras para sacármelo de encima. Mi calvario duró meses. Hasta que no pude más. Cogí la baja, avisé a la empresa de lo que estaba pasando porque como era consejero de Renfe era mi jefe", reveló.

Tras estas irregularidades, Claudia se dirigió a "los altos cargos" que consideró "convenientes". En el listado estaban Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos, y Oscar Puente, ministro de Transportes.

En su relato, la mujer aseguró que Óscar Puente, a pesar de realizar una auditoria interna, no se puso en contacto con ella. "Sí que se iba a poner en contacto conmigo la jefa de Gabinete, su jefa de Gabinete de prensa, Encarna. Y a día de hoy no se ha puesto nadie en contacto conmigo", sentenció.

Claudia Montes también ha sido noticia en las últimas horas por admitir en una entrevista en OkDiario que mantuvo una relación con Iker Casillas, algo que el que fue portero del Real Madrid ha desmentido en su cuenta de X. "No he visto en mi vida a esta mujer. Que barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo!", ha manifestado.