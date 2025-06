Iker Casillas se ha visto envuelto en una nueva polémica referente a sus relaciones personales, y nada tiene que ver con la modelo de Only Fans Claudia Bavel, quien hace unos meses se sentó en los platós para hablar del exmarido de Sara Carbonero, con el que llegó a ser fotografiada. Esta vez, la mirada está puesta en la Miss Asturias +30 en el año 2017, Claudia Montes, quien, tras negar cualquier romance con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora ha declarado haber tenido una relación con el que fuera el portero del Real Madrid.

Montes ha insistido en que su vínculo con el político, ahora en el ojo del huracán por la trama de corrupción que acecha al PSOE, no es real. Tanto es así que ha matizado que sí tuvo un relación con una persona "muy famosa" que tampoco es David Bustamante, tal y como se comentó. Se trata ni más ni menos que de Iker Casillas. "A finales de 2019 se estaba hablando de que tenía una relación con David Bustamante y no entiendo, porque al mismo tiempo se estaba diciendo que tenía una relación con el ministro. Al año se dice que tengo una relación con el ministro cuando la tengo con otra persona muy importante de este país", ha expresado a OkDiario, refiriéndose al ex portero de la Selección Española, con el que, según ella, "llevaba un año".

No obstante, tras la publicación de la entrevista, Casillas se ha apresurado a desmentir este miércoles cualquier tipo de implicación con esta mujer, uno de los tantos romances que se la han adjudicado en los últimos años. "No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… ¡Más de lo mismo!", ha señalado en su perfil de X.

No he visto en mi vida a esta mujer. Que barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo! https://t.co/rNIh2ORi0I — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 25, 2025

El informe de la UCO que investiga la trama Koldo reconstruyó la relación entre la modelo y Ábalos, que, tal y como se deduce de los mensajes interceptados, habría pasado por diversas fases entre 2019 y 2022. El político pasó de tenerla guardada en su móvil cariñosamente como "Clau" a renombrarla como "Loca Asturias". Además, si en un primer momento se esforzó en ayudarla para que lograse un empleo en Logirail en Gijón, e incluso llegó a hablar con el presidente de Renfe para conseguirlo, Koldo —y también Ábalos— terminó ignorándola. La UCO ya había certificado chats en los que ella había montado en cólera contra el cargo que se opuso a su enchufe y hasta exigió su destitución. En declaración ante el Tribunal Supremo, Montes confirmó que trasladó su queja y dos cargos fueron despedidos de Logirail, la empresa que al enchufó.