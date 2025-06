Susanna Griso y Óscar Puente, a la gresca por la baja del ministro: "Sí me encargo de mi hijo"

Durante las últimas horas se ha vivido un cruce de declaraciones entre Susanna Griso y el ministro Óscar Puente. El socialista se encuentra de baja por paternidad tras anunciar, el pasado 14 de mayo, el nacimiento de su primer hijo con su novia actual, Yasmina Gregori, empresaria dedicada al sector hostelero. El programa de la presentadora de Antena 3 hizo un recuento de todos los tuits que Puente está publicando durante este periodo de baja, y el ministro de Transportes le respondió a través de redes.

Espejo Público resumió así su actividad reciente: "16 tuits propios, 13 reposteados. No para y menos coincidiendo con la manifestación del Partido Popular. Óscar Puente ha cogido la baja por paternidad para dejar de trabajar, pero no para dejar de insultar en Twitter. En plena efervescencia política, el ministro se ha convertido en la voz bruta del PSOE", decían en un vídeo.

El que fuera alcalde de Valladolid hizo una captura del programa en la que Susanna Griso aparece con los ojos cerrados. Se leía un faldón que decía: "El ministro, de baja por paternidad, lleva casi 50.000 mensajes publicados en sus redes". Este número hace referencia al total de posts que ha publicado desde que se abrió la cuenta en noviembre de 2010. Y en su post, Puente expresó: "Siempre me tienen en sus oraciones y me indican el camino a seguir".

Siempre me tienen en sus oraciones y me indican el camino a seguir. pic.twitter.com/EGVOuLCXfG — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2025

La comunicadora catalana rescató el mensaje de Puente en su programa y le respondió en directo, este lunes: "Ojo, porque Óscar Puente nos ve y nos responde, ¿eh?", dijo, al tiempo que señalaba: "Y, además, de manera casi automática. Cuando les he dicho que nos monitorizaba... Hombre, ministro, la próxima vez, capture mi cara con los ojos abiertos".

Y Griso siguió: "Así reacciona el ministro a lo que hemos comentado sobre su frenética actividad en las redes sociales. Bueno, yo no sé quién sigue a quién, pero la sensación es que está usted un poco aburrido en casa". Y le mandó un consejo: "Hay que preparar biberones y cambiar más pañales, porque esta baja paternal le está dando para un tuiteo masivo. Bueno, me callo".

La cosa no se acabó ahí, pues el propio ministro también ha hablado al respecto este martes. Lo ha hecho a raíz de que otro medio de comunicación resumiera así la gresca entre ambos: "El golpe bajo de Susanna Griso a Óscar Puente tras su respuesta a Espejo Público: 'Hay que preparar más biberones'". Sobre este titular, el socialista ha explicado: "No lo veo un golpe bajo. Susana me aprecia y no tiene nada contra mí. Valoro el consejo. No obstante, debe saber que me encargo de las noches de mi hijo, para que su madre descanse. También doy algunos biberones por el día. Hay tiempo para eso y para muchos tuits".

No lo veo un golpe bajo. Susana me aprecia y no tiene nada contra mí. Valoro el consejo. No obstante debe saber que me encargo de las noches de mi hijo, para que su madre descanse. También doy algunos biberones por el día. Hay tiempo para eso y para muchos tuits. ????? https://t.co/uRsJdHAQWn — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 10, 2025

"Ahora estoy ocupado con Óscar Puente III (la saga continúa). Pero volveré", escribió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado miércoles 14 de mayo, junto a una foto del pequeño en X. El ministro, que se convirtió en padre de nuevo a los 56 años, mantiene una relación con Yasmina Gregori. Para el bebé, eligieron Óscar, como el ministro, siguiendo además la tradición familiar.

Se trata de su primer hijo varón, ya que Puente también es padre de Carmen e Isabel, ya adolescentes, las dos fruto de su matrimonio con la jueza Laura Soria Velasco, de quien se divorció en 2023. Carmen, de hecho, llegó a participar en La Voz Kids en 2021. Formó parte del equipo de David Bisbal y llegó incluso a las semifinales. En 2023, además, actuó en las galas previas de la edición del Benidorm Fest con una canción homenaje a las mujeres ucranianas.