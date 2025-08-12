Un día más, los incendios asolan España. El ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país. Miles de personas han pasado la noche fuera en León, Madrid y Cádiz, algo que el chef José Andrés ha vivido en primera persona. El cocinero se encuentra entre los afectados por el incendio de la localidad gaditana de Tarifa, tal y como ha expresado a través de sus redes sociales.

José Andrés se encuentra de vacaciones en Zahara de los Atunes, lugar que se ha visto afectado por el avance de las llamas. El incendio comenzó en la Cueva del Moro y se extendió durante la tarde este pasado lunes hasta llegar a otras localidades. "Ahora mismo el fuego está corriendo, paralelo a la costa, justo por detrás de la Playa de los Alemanes. En dirección a Zahara de los Atunes", avanza en un vídeo que publicó al caer la noche en su perifl de Instagram.

En la grabación se aprecia el humo de fondo. La imagen es estremecedora. "La Guardia Civil está ya desalojando casa a casa, porque siempre existe el peligro de que el fuego pueda empezar a quemar alguna vivienda y que empiece a saltar de una a otra", comenta el chef, quien siempre se ha mostrado muy preocupado por las catástrofes mundiales, aportando su grano de arena a través de World Central Kitchen (WCK), ONG que fundó en 2010. El cocinero cuenta con más de un millón de seguidores en su perfil, por lo que ha aprovechado su proyección para informar sobre la pesadilla que en las últimas horas acecha a su alrededor.

"Esto luce, en estos momentos, francamente mal. Estamos aquí, al lado del Hotel Atlántico y estas casas, como veis, no tienen muy buena pinta", afirma, agradeciendo a "los efectivos" por su coordinación "rápida e increíble en muy poco tiempo". El incendio comenzó a propagarse este lunes, sobre las 14.20 horas, a gran velocidad, lo que obligó a evacuar a más de 2.000 personas que se encontraban en la playa, hoteles y urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes. La propagación de las llamas supone una amenaza para las zonas turísticas de la zona, por lo que la Junta de Andalucía ha activado la situación operativa 1 del Plan de Emergencia.

El prestigioso cocinero, también muy activo en X, ha publicado este martes cuál era la situación a las 8.30 horas. Las llamas continúan avanzando. "Varias casas en Atlanterra ya tienen el fuego muy cerca, Dios quiera un milagro. Bomberos por tierra y aire dándolo todo", ha comentado junto a un vídeo donde se aprecia la cercanía del incendio con una fila de viviendas.

El fuego de Zahara de los Atunes luce muy mal en estos momentos….varias casas en Atlanterra ya tienen el fuego muy cerca….dios quiera de un milagro! @Plan_INFOCA Bomberos por tierra y aire dándolo todo! pic.twitter.com/YUGyrAdhGX — Chef José Andrés ???? (@chefjoseandres) August 12, 2025

El histórico pueblo de la costa gaditana, con una historia ancestral como explotación pesquera fenicia y romana, es uno de los lugares favoritos del chef para pasar las vacaciones de verano. Es la tierra natal de su mujer, Patricia Andrés. En su blog en Substack, el cocinero contó que le "encanta pasar el verano" en este lugar, con su familia y amigos. "Mi esposa, Tichi, es originaria de Algeciras, Cádiz, y ahora veraneamos muy cerca, en Zahara de los Atunes", afirmó.

No obstante, el cocinero no es el único rostro conocido preocupado por el incendio. Paz Padilla también se encuentra entre los afectados. "Para los que no lo sepáis, hay un incendio aquí en Zahara de los Atunes en la parte de los Alemanes. Están desalojando toda la zona. Ya me dicen que hay algunas casas que se han quemado. El pueblo se ha cortado y no se permite la entrada", comentó la humorista en sus redes sociales pocas horas después de desatarse el incendio.