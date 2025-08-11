Paz Padilla, entre los afectados por el incendio de Zahara de los Atunes: "El humo se nota y el olor llega a todo el pueblo"

La ola de calor que azota a España no da tregua. Este lunes, se ha declarado un fuerte incendio en la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz) y se ha activado la fase de emergencia debido a su proximidad a las playas y urbanizaciones de Zahara de los Atunes, una conocida localidad gaditana donde pasan el verano múltiples rostros conocidos.

Una de las celebridades afectadas ha sido Paz Padilla, quien se ha visto obligada a cerrar su tienda NoNiNá y El Trompeta, el chiringuito se su hermano fallecido que remodeló hace unos meses junto a su hija Anna Ferrer.

"Para los que no lo sepáis, hay un incendio aquí en Zahara de los Atunes en la parte de los Alemanes. Están desalojando toda la zona. Ya me dicen que hay algunas casas que se han quemado. El pueblo se ha cortado y no se permite la entrada", ha comenzado explicando a través de sus stories de Instagram.

Y ha añadido: "Durante la tarde de este lunes no vamos a abrir NoNiNá ni El Trompeta. Los camareros vienen de fuera y no pueden entrar. Por otro lado, nosotros por prudencia vamos a cerrar la tienda y el restaurante. Nos aconsejan que nos metamos en casa. El humo se nota y el olor llega a todo el pueblo.

Paz no es el único rostro conocido que se ha visto afectada por el incendio. El fuego también amenaza las propiedades de figuras públicas como Dani Martín, Imanol Arias y su esposa Meritxell y la actriz Aitana Sánchez-Gijón.