Las cosas se complican para Paz Padilla, que se ha visto envuelta en un escándalo en su tierra, Zahara de los Atunes, por un problema con el logo de su marca de ropa. La presentadora, que lanzó la firma NoNiNá junto a su hija en 2019, registró la típica raspa gaditana en la oficina de patentes, un diseño concreto de su amigo Xoan Viqueira. Sin embargo, el dibujo que utilizan otros comerciantes de la zona es muy parecido y hace unas semanas recibieron un burofax 'invitándoles' a cambiar su raspa (que llevan utilizando más de 20 años) y retirar todos los productos textiles impresos con ella. Ahora, la situación ha dado un vuelco.

Y es que si antes eran los abogados de Paz Padilla los que advertían a dichos comerciantes con una denuncia si no atendían su petición, ahora son ellos los que estudian interponer una demanda contra la presentadora: "Vamos a poner las dos raspas y que un juez decida".

Vito y Yolanda, dueños del comercio enfrentado con la firma de Paz Padilla, aseguran que no renunciarán a su logo y están dispuestos a plantarle cara a la actriz, a la que ya han hecho llegar un burofax: "Fue usted o las personas que hablan en su nombre de sus empresas, quienes iniciaron este conflicto enviándonos un burofax intimidatorio y lleno de calumnias. Guardar silencio implicaría aceptar como ciertas las múltiples injurias que se están lanzando contra nosotros y contra quienes, como nosotros, y contra quienes como nosotros defendemos el pequeño comercio", reza el documento. "Una cosa me enseñó mi padre y es que dios escribe recto en renglones torcidos. La ecuación es bien fácil. Vivir y dejar vivir. Le emplazamos a concertar una mediación a través de nuestros representantes legales, con el fin de aclarar y reparar el daño causado por las falsas acusaciones que sigue manteniendo con respecto al uso indebido de su logo".

Yolanda ha afirmado que esta situación les ha generado un tremendo malestar que ha repercutido en su salud: "Llevan dos semanas sin dormir y les está causando un daño moral. Se plantean demandar a Paz Padilla, consideran que su burofax era intimidatorio", han dicho desde Tardear. "Es un daño moral que les está haciendo, a ellos les llegan críticas y les están amenazando. Ellos no tienen registrada la raspa".

La respuesta de Paz Padilla

La presentadora dio la cara en redes sociales y explicó, mediante un vídeo, cuál era la situación: "Nosotras lo que defendemos es que cuando dimos vida a Noniná creamos un diseño característico para nuestra marca. Si hubiera sido universal, el registro de marcas y patentes no nos hubieran permitido registrarla y se registra, precisamente, para evitar como nos ha pasado hace, casualmente, una semana, que pueda confundirse porque se parezcan lo suficiente como para crear un riesgo de confusión o de asociación en el mercado, que la confusión o la asociación son términos muy subjetivos que dan lugar a muchísimas opiniones", comenzaba. "Dicho esto y por poner ejemplos lógicamente, tú en tu marca puedes usar un oso, pero no puedes usar el oso de Tous. (...) Llevamos con la marca seis años. En Zahara hay muchísimos comercios con diseños de raspa y jamás hemos dicho nada, porque eran diseños diferentes. Cada uno el suyo, con su esencia y su historia, pero no el mismo".

Por último, Paz ha aclarado que su objetivo no es resolver estos conflictos en los platós de televisión. "Nos encontramos en una situación en la que se pretende resolver el problema desde los platós y no donde toca, que es mediante los causas formales ante este tipo de situaciones, en el registro de marcas, patentes, juzgados y tribunales correspondientes. Con una campaña de desprestigio, desde afirmaciones totalmente falsas con el único objetivo de generar odio y dividirnos. Es muy injusto porque siempre he llevado Cádiz y a Zahara de los Atunes por bandera", ha concluido.

Junto al vídeo, también ha escrito un breve mensaje en el que explica el motivo por el que verdaderamente se defiende públicamente. "Hago este vídeo para toda mi gente de Cádiz. Con todo mi amor y mi corazón, porque no pienso permitir que nos dividan y generen odio con informaciones falsas y calumnias. Os quiero", ha sentenciado.