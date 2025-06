Paz Padilla da la cara tras la polémica de la raspa en Zahara: "No pienso permitir que nos dividan"

Paz Padilla se ha pronunciado este lunes sobre la polémica que rodea a ella y a su hija Anna tras registrar en la industria textil la raspa de pescado, el logo de su marca de ropa NoNiNá, situada en Zahara de los Atunes (Cádiz). Tras las quejas de los comerciantes de la zona, la humorista emitió el pasado jueves un comunicado a través de su despacho de abogados para explicar lo sucedido y defender su actuación.

Este lunes, Paz se ha pronunciado de nuevo a través de un vídeo que ha publicado hace unas horas en su perfil de Instagram. "Quiero hacer este vídeo para dirigirme a todos vosotros. A nuestros gaditanos y a toda nuestra gente de Zahara de los Atunes y de Barbate que es lo que de verdad me importa", ha expresado en el inicio de su discurso.

Acto seguido, la madre de Anna Padilla ha aclarado que la raspa de Cádiz es un "símbolo universal" y que únicamente han registrado un diseño específico en el sector textil y complementos.

"Nosotras lo que defendemos es que cuando dimos vida a Noniná creamos un diseño característico para nuestra marca. Si hubiera sido universal, el registro de marcas y patentes no nos hubieran permitido registrarla y se registra, precisamente, para evitar como nos ha pasado hace, casualmente, una semana, que pueda confundirse porque se parezcan lo suficiente como para crear un riesgo de confusión o de asociación en el mercado, que la confusión o la asociación son términos muy subjetivos que dan lugar a muchísimas opiniones", ha continuado.

Y ha añadido: "El problema surge que para no confundir al consumidor entre marcas. Dicho esto y por poner ejemplos lógicamente, tú en tu marca puedes usar un oso, pero no puedes usar el oso de Tous (...) Llevamos con la marca seis años. En Zahara hay muchísimos comercios con diseños de raspa y jamás hemos dicho nada, porque eran diseños diferentes. Cada uno el suyo, con su esencia y su historia, pero no el mismo".

Por último, Paz ha aclarado que su objetivo no es resolver estos conflictos en los platós de televisión. "Nos encontramos en una situación en la que se pretende resolver el problema desde los platós y no donde toca, que es mediante los causas formales ante este tipo de situaciones, en el registro de marcas, patentes, juzgados y tribunales correspondientes. Con una campaña de desprestigio, desde afirmaciones totalmente falsas con el único objetivo de generar odio y dividirnos. Es muy injusto porque siempre he llevado Cádiz y a Zahara de los Atunes por bandera", ha concluido.

Junto con el vídeo, Paz Padilla ha escrito un breve mensaje, en el que aclara que el motivo de su comunicado es por su gente de Cádiz. "Hago este vídeo para toda mi gente de Cádiz. Con todo mi amor y mi corazón, porque no pienso permitir que nos dividan y generen odio con informaciones falsas y calumnias. Os quiero", ha señalado.