Paz Padilla, la más odiada de Cádiz: los comerciantes le declaran la guerra por registrar este símbolo cultural para su marca de ropa

Polémica en Zahara de los Atunes por la última decisión comercial de Paz Padilla. La presentadora, que lanzó al mercado una firma de ropa hace seis años, ha registrado formalmente su logo. El problema es que este logo es la raspa de un pescado, un símbolo gaditano que los comerciantes de la zona utilizan en sus establecimientos y productos y que han compartido durante décadas sin que ninguno reclamara la exclusividad del mismo. A partir de ahora no podrán hacerlo y acusan a la humorista de "apropiación cultural indebida".

Los vecinos de Zahara están muy molestos por la decisión de Paz Padilla y le han declarado la guerra, empapelando la localidad con posters pidiendo la "liberación de la raspa zahareña del copyright". El movimiento no ha hecho ninguna gracia a la presentadora, que, según Tardear, ya ha advertido a todos los comerciantes con demandar a aquellos que utilicen la famosa imagen a partir de ahora. "Paz vino aquí a nuestra tienda y estuvo grabando desde la puerta y diciendo que quitáramos todos los artículos que tienen la raspa, porque si no lo quitábamos nos veríamos las caras en los tribunales", asegura uno de los empresarios. "Nos mandó un burofax y dice que nos estamos aprovechando de su marca. Yo me he sentido amenazado". Y no es el único. Son varios los artesanos que aseguran haber recibido advertencias por parte de Paz Padilla, quien, recuerdan, utiliza la raspa de pescado para su marca de ropa desde hace mucho menos tiempo que ellos sin que nadie se lo hubiera impedido.

La presentadora, por su parte, asegura que no es ella quien envía dichos burofaxes sino el propio gabinete jurídico de patentes, encargado de proteger las marcas. Afirma, además, que la famosa raspa de su firma, No Ni Ná, no es el símbolo de Zahara sino un diseño de su amigo Xoan Viqueira, por lo que ha querido protegerlo para evitar que otros comercios de la zona lo utilicen para sus prendas y complementos. Por último, añade que registró el famoso logo hace ya cinco años, cuando puso en marca su firma.

Sus vecinos, sin embargo, desmienten la versión de Paz e insisten: no han tenido problemas hasta ahora y no fue un trabajador de patentes quien se presentó en las tiendas sino la propia Padilla.