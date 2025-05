Paz Padilla revela cómo se enteró Revilla de la demanda de Juan Carlos I: "Nos estaba casando a Resines y a mí"

El mismo día en el que hemos conocido que Juan Carlos I presenta demanda contra Revilla tras su plantón en Santander, Paz Padilla ha regresado a Antena 3 y ha revelado cómo se enteró el expresidente cántabro de la demanda del emérito.

Ese día, Revilla se encontraba en Vitoria rodando una película junto a Paz Padilla y Antonio Resines. "Revilla nos estaba casando a Resines y a mí", ha recordado la humorista en Y ahora Sonsoles.

Asimismo, la madre de Anna Padilla ha asegurado que, cuando colgó el teléfono, Resines le preguntó a Revilla si se trataba de una mala noticia. "Creo que es una putada, que me ha demando el rey emérito. Un momento, pero como voy a casar a esta gente, que me ha demandado el rey emérito. Yo me voy", le contestó Miguel Ángel Revilla, según ha relatado Paz en el mencionado espacio.

En su intervención, Paz también ha revelado cómo afrontó Revilla la demanda de don Juan Carlos. "El pobre lo pasó mal. Pero, sobre todo, porque le afectó mucho emocionalmente. No se lo esperaba. Él no consideraba amigo", ha señalado Paz.