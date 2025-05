Susanna Griso ve a Revilla con todas las de ganar frente al emérito: "Esto se puede convertir en un juicio en toda regla"

El esperadísimo acto de conciliación entre el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quedó en agua de borrajas el pasado viernes. No hubo acuerdo entre ambas partes. Revilla no se retractó y Juan Carlos no se personó en los juzgados de Santander. Ninguno de los dos estaba obligado a presentarse. El siguiente paso era la vía judicial para un futuro litigio entre ambas partes. Y así ha sido. El padre de Felipe VI presentará una demanda contra el cántabro en los Juzgados de Madrid, tal y como ha publicado este martes El Diario Montañés.

Susanna Griso ha opinado sobre el último movimiento del emérito, finalmente decidido a ir contra el mismo político que durante un tiempo le regalaba anchoas: "Es arriesgada esta operación por parte del rey Juan Carlos porque Revilla, y a mí me lo ha dicho, tiene toda la artillería preparada", ha dicho la presentadora en Espejo Público.

Y ha explicado también: "Hay juristas y algún juez del Tribunal Supremo, algún juez emérito, que están dispuestos a testificar a su favor y decir que Revilla solo se ha hecho eco de informaciones publicadas. O sea que esto se puede convertir en un juicio en toda regla".

Para la presentadora, una de las mejores amigas de María Zurita (sobrina del rey), el padre de Felipe VI tiene todas las de perder: "La abogada del novio de Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido sus servicios al emérito porque le ha ido bien en algunas causas que ha presentado contra ciertos políticos. Pero yo creo que el rey no ha medido el efecto que va a tener esta demanda, ahora sí civil".

Hay que recordar que la abogada del ex jefe del Estado, Guadalupe Sánchez Baena, es la misma que la del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en el caso de presunto fraude fiscal por el que está siendo investigado. El rey Juan Carlos demandó al cántabro por "expresiones calumniosas e injuriosas", solicitando además 50.000 euros que después donaría, dijo el padre Felipe VI desde Abu Dabi, a Cáritas.