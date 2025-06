Paz Padilla y su hija Anna suman un nuevo capítulo en su polémica por el registro de en la industria textil de la raspa de pescado, el logo de su marca de ropa NoNiNá, situada en Zahara de los Atunes (Cádiz). Tras las quejas de los comerciantes de la zona, la humorista emitió un comunicado a través de su despacho de abogados para explicar lo sucedido y defender su actuación, pronunciándose de nuevo unos días después para aclarar que el mencionado pez es un "símbolo universal" y que respetaba los diseños característicos que el resto de comercios de esta especie. No obstante, este miércoles salió a la luz una nueva información que no deja en buen lugar a la humorista.

Se trata del burofax que la cómica emitió el pasado 29 de mayo a los comercios de la zona, que lo definen como "demoledor". Este documento fue enviado a algunos comerciantes de Zahara de los Atunes e incluía fotografías extraídas de la web y de las redes sociales de la marca en cuestión, según explicaron desde TardeAR. "Nuestra clienta ha detectado el uso por su empresa de más de una raspa de pescado prácticamente igual e idéntica en todos sus detalles, que incorpora a sus productos como marca propia. No cabe duda de que la raspa de pescado que identifica la marca de mis representados ha sido copiada y reproducida en las prendas que ustedes comercializan", rezan las primeras líneas del escrito.

"A través del presente les requerimos para que cesen de inmediato en el uso de la raspa de pescado protegida por mí representados, retiren de inmediato dicho diseño y se abstengan en el futuro de usar dicha raspa de pescado o similar para cualquier producto o servicio", termina el comunicado. Los comerciantes de la zona no cesan en sus esfuerzos para denunciar públicamente lo que a ellos les parece una apropiación indebida de su identidad cultural.

La versión de Paz Padilla

Fue el pasado lunes cuando, a través de sus redes sociales, Paz Padilla se defendió de las acusaciones alegando que la raspa no es suya y jamás ha pretendido que lo sea. "Cuando dimos vida a NoNiNá, creamos un diseño característico. La raspa no se puede registrar ni patentar, es un símbolo de bien cultural y universal en muchísimos lugares de costa, no solo en Cádiz", dijo en referencia al registro del diseño en 2019

La presentadora señaló que en Zahara "hay muchísimas marcas con el símbolo de la raspa" y de los seis años que lleva en activo NoNiNá han dicho nada porque "eran diseños diferentes, cada uno el suyo con su esencia y su historia, pero no el mismo". Así, afirmó que en una marca se puede "usar un oso, pero no se puede usar el oso de Tous". "Llevamos con la marca seis años. En Zahara hay muchísimos comercios con diseños de raspa y jamás hemos dicho nada, porque eran diseños diferentes. Cada uno el suyo, con su esencia y su historia, pero no el mismo", añadió.

Por último, la gaditana avisó que no pretende resolver estos conflictos en los platós de televisión. "Nos encontramos en una situación en la que se pretende resolver el problema desde los platós y no donde toca, que es mediante los causas formales ante este tipo de situaciones, en el registro de marcas, patentes, juzgados y tribunales correspondientes. Con una campaña de desprestigio, desde afirmaciones totalmente falsas con el único objetivo de generar odio y dividirnos. Es muy injusto porque siempre he llevado Cádiz y a Zahara de los Atunes por bandera".