Paz Padilla actualiza el estado del incendio en Zahara de los Atunes: "Ha sido un susto muy grande"

Este lunes se declaró un nuevo incendió en Tarifa (Cádiz) que más tarde se extendió hasta Zahara de los Atunes, donde se ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas. Mientras trabajan en estabilizarlo, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha manifestado que tienen "sospechas fundadas" de que el incendio fue "intencionado". En este sentido, múltiples rostros conocidos, como Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, se han visto afectadas por este trágico suceso, ya que tienen dos negocios en la mencionada localidad gaditana, además de una residencia.

Tras comunicar que habían tomado la decisión de cerrar su tienda NoNiNá y el chiringuito de su hermano fallecido El Trompeta, Paz Padilla se ha pronunciado de nuevo este martes para actualizar el estado del fuego en Zahara y agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido en redes por parte de sus seguidores.

"Quiero dar las gracias por todos los mensajes de preocupación que hemos recibido Anna y yo. También quiero dar las gracias al pueblo de Zahara que, en nombre de todos los afectados, sé que han respondido de manera muy rápida y solidaria. Enseguida buscando alojamiento y comida. He estado hablando con la asociación del pueblo y ha sido muy intenso, han estado toda la noche trabajando. Pero ya está todo controlado y Zahara de los Atunes vuelve a la normalidad", ha manifestado la humorista.

En su intervención, Paz también ha tenido palabras de agradecimiento para todos aquellos que han colaborado para apagar el fuego y ayudar a los afectados. "Ha sido un susto muy grande. Todos los que amamos esta tierra y estábamos aquí veíamos cómo la sierra se iba quemando y cómo el viento no ayudaba. Quiero dar las gracias a todos los compañeros y amigos que han trabajado duramente y que han pasado unas horas muy tensas y con mucho nervio. Nuestra gran preocupación era cuidar nuestro entorno y proteger a la gente que estaba en las casas. Muchas gracias. Ya ha pasado todo y que aquí estamos", ha declarado.

Hay que recordar que Paz Padilla no es el único rostro conocido que se ha visto afectado por el incendio. El fuego también se ha prendido cerca de las propiedades de otras figuras públicas como Dani Martín, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, Imanol Arias y su esposa, Irene Meritxell.