'Amanda Knox: una historia retorcida' (Disney+): el caso judicial que sacudió EEUU se convierte en serie y Monica Lewinsky está detrás

La estudiante norteamericana Amanda Knox pasó casi cuatro años en una prisión italiana acusada del asesinato de su compañera de habitación Meredith Kercher. Los hechos ocurrieron en Perugia (Italia) en 2007 y el caso se convirtió en uno de los más mediáticos, tanto en Europa como en EEUU, donde los medios siguieron día a día todo lo relacionado con este suceso.

Knox, señalada con su entonces novio Raffaele Sollecito, sufrió todo un calvario durante ese tiempo, hasta que la Justicia italiana los declaró, años después, inocentes. Sin embargo, Amanda quedó señalada por la opinión pública y los medios de comunicación, que se cebaron con ella.

La historia de Amanda Knox se cuenta en un popular documental que Netflix estrenó hace unos años. Pero ahora llega la serie que narra este caso tan impactante. Amanda Knox: una historia retorcida acaba de estrenarse en el catálogo de Disney+ con sus dos primeros capítulos. La ficción está protagonizada por Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei.

Detrás de la serie está la propia Knox, que participa como productora ejecutiva a través de la compañía que comparte con su marido, el escritor Chris Robinson (Knox Robinson Productions). En el equipo también está otro nombre muy mediático: Monica Lewinsky, que también es productora ejecutiva (Alt Ending Productions).

Lewinsky, recordada como la becaria del caso Bill Clinton, se dedica desde hace un tiempo a la producción de televisión y ha participado en varios proyectos. Entre ellos, estuvo detrás de la tercera temporada de la serie de televisión American Crime Story que, bajo el título Impeachment, abordó el escándalo que protagonizó el expresidente de EEUU.

Lewinsky y Knox tienen en común un pasado en el que han sido objeto del escrutinio público, con una vida expuesta, a su pesar, ante el juicio popular. Knox ha descrito a Lewinsky como un gran apoyo y una "hermana mayor".

Vídeo YouTube