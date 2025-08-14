Tienes un mes para ver las series favoritas de los Emmy: 'Separación', 'The Studio' o 'Hacks'

Falta un mes para que Hollywood entregue, el 14 de septiembre, los Emmy 2025, unos premios que cada año encumbran a las series del momento. Tiempo suficiente para ver hasta entonces algunos de los títulos que este año lucharán por ocupar el trono mundial de la ficción.

Separación

Esta distopía laboral de Apple TV+ que protagoniza Adam Scott es la favorita de la edición. Con 27 candidaturas, tiene todas las papeletas para triunfar como mejor drama. La serie sigue a un grupo de empleados de una empresa que se someten a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos del trabajo y la vida personal. Una de las grandes rivales de Separación es la genial The White Lotus (HBO Max), que ha recogido una buena cosecha de nominaciones y tiene a siete de sus actores en la carrera por una estatuilla.

The Studio

Se ha convertido en uno de los estrenos mejor recibidos este año. Un mordaz retrato de la industria de Hollywood con Seth Rogen como desquiciado directivo de la industria del cine. La serie cuenta con cameos de auténtico lujo, como Martin Scorsese o Charlize Theron. Está completa en Apple TV+ y es muy recomendable.

El Pingüino

Protagonizada por Colin Farrell como Oz Cobb, esta miniserie de ocho capítulos continúa la saga de The Batman. Con 24 nominaciones, la producción de HBO Max compite en la misma categoría que Monstruos, la miniserie por la que está nominado Javier Bardem, y Adolescencia, dos de las grandes bazas con las que compite Netflix.

Hacks

Jean Smart lleva tres años ganando como mejor actriz de comedia por su papel de Deborah Vance, una artista veterana en horas bajas. La serie de HBO Max acaba de emitir su cuarta temporada.

Dying for Sex

Esta historia de ocho episodios de Disney+ comienza cuando a Molly (Michelle Williams) le diagnostican un cáncer de mama metastásico. En ese momento, decide dejar a su marido y explorar la complejidad de los deseos sexuales que tenía reprimidos.

The Bear

Con su cuarta temporada recién salida del horno, es la joya de Disney+. Jeremy Allen White, el caótico chef Carmy, compite como mejor actor tras llevarse el Globo de Oro hace dos años por este papel que le ha dado fama mundial. Ayo Edebiri opta a mejor actriz cómica.

Matlock

Una institución como Kathy Bates -Oscar por Misery- encabeza esta entretenidísima serie de abogados (Movistar+) por la que podría ganar como protagonista de drama.

The Pitt

La revelación del año es esta adictiva serie de médicos que cuenta en tiempo real un turno en urgencia de 15 horas, tantas como capítulos.