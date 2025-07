Javier Bardem consigue su primera nominación en los Emmy por su papel en 'Monstruos', la miniserie sobre los hermanos Menéndez

Javier Bardem ha sido nominado a mejor actor en los Premios Emmy por su interpretación en Monstruos, la miniserie que relata la trágica y mediática historia de los hermanos Menéndez, como hemos adelantado en Evasión.

Este reconocimiento supone la primera candidatura al galardón televisivo en la carrera del actor español, reconocido por sus papeles en cine, pero que ahora da un paso importante en el terreno de las series. De hecho, está grabando la adaptación televisiva de El Cabo del Miedo.

La producción que le ha convertido en cándida está dirigida por Ryan Murphy (American Horror Story) y basada en hechos reales. En la serie se repasa el asesinato de José y Kitty Menéndez a manos de sus hijos, Lyle y Erik, en 1989. Bardem da vida a José Menéndez, el padre de origen cubano, un personaje complejo y oscuro que ha permitido al actor desplegar un trabajo interpretativo intenso y matizado. Su actuación ha sido aclamada por la crítica, destacando su capacidad para humanizar a un personaje con múltiples aristas y su dominio del acento y la gestualidad del empresario asesinado.

Con esta nominación, Bardem amplía un palmarés que ya incluye algunos de los premios más importantes de la industria cinematográfica. El actor madrileño cuenta con un Óscar al mejor actor de reparto por su papel en No Country for Old Men (2007), dirigida por los hermanos Coen, donde interpretó al implacable asesino a sueldo Anton Chigurh. Ese personaje le valió también el BAFTA, el Globo de Oro y el Screen Actors Guild Award, consolidando su prestigio internacional.

A lo largo de su carrera, Bardem ha recibido tres nominaciones al Óscar. Además de su estatuilla por No Country for Old Men, fue candidato a mejor actor protagonista por Antes que anochezca (2000), donde dio vida al poeta cubano Reinaldo Arenas, y por Biutiful (2010), de Alejandro González Iñárritu, un papel que también le valió el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes. Su trabajo ha sido reconocido en festivales de todo el mundo, incluyendo Venecia (Copa Volpi) y San Sebastián, y es considerado uno de los actores españoles más laureados y respetados en el panorama internacional.

Bardem proviene de una familia de larga tradición en el mundo del cine. Hijo de la actriz Pilar Bardem, sobrino de Juan Antonio Bardem, creció rodeado de cámaras y escenarios, pero no fue hasta los años 90 cuando comenzó a destacar por méritos propios con títulos como Jamón, Jamón (1992) de Bigas Luna, película en la que compartió pantalla por primera vez con Penélope Cruz.

La relación entre Bardem y Cruz, sin embargo, no comenzó hasta años después, cuando se reencontraron en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona (2008), dirigida por Woody Allen, y desde entonces mantienen una sólida relación sentimental. Se casaron en secreto en 2010 en una ceremonia íntima en las Bahamas y tienen dos hijos en común.

Penélope Cruz también es una actriz ampliamente premiada. En 2009 ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona, convirtiéndose en la primera actriz española en lograrlo. Además, ha sido nominada al Óscar en otras tres ocasiones, incluyendo una candidatura reciente por Madres paralelas (2021), dirigida por Pedro Almodóvar. Su carrera se ha desarrollado entre Hollywood y el cine europeo, y ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Ridley Scott y Rob Marshall.

Bardem no suele exponer su vida privada pero hace semanas, en plena promoción de la película Fórmula 1, donde comparte escenas con Brad Pitt, contó ara el New York Times detalles tan personales como la complicada relación con su padre, por homófono, o la depresión que pasó Pe tras ser madre.

Javier y Pe se han consolidado como uno de los matrimonios más influyentes y respetadas del cine internacional. Ambos han sabido compaginar el éxito profesional con una vida familiar discreta, alejada de los focos cuando no están trabajando.

La nominación de Javier Bardem a los Emmy por Monstruos marca un nuevo hito en su carrera. Tras triunfar en el cine, el actor español se abre paso ahora en el competitivo mundo de la televisión estadounidense, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para abordar papeles complejos y desafiantes.

Los Emmy se celebrarán el próximo mes de septiembre en Los Ángeles, y Bardem competirá en la categoría de mejor actor protagonista en miniserie o película para televisión. Sea cual sea el resultado, esta nominación confirma su estatus como uno de los grandes actores de su generación.