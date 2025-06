Brad Pitt y su novia sustituyen a Bardem por Tom Cruise en el gran estreno londinense de F1: The Movie

Brad Pitt disfrutó de muy buenas compañías este lunes durante el estreno europeo de F1: The Movie, celebrado este lunes en Leicester Square, Londres. Acompañado de su novia, Inés de Ramón, el actor norteamericano, de 61 años (aunque no lo parezca) deslumbró al público con su presencia y protagonizó un emotivo reencuentro con su colega y amigo Tom Cruise, quien "robó" el lugar que originalmente habría ocupado el coprotagonista en el filme, Javier Bardem, que no estuvo presente en la capital británica.

Luciendo un elegante traje color British Racing Green, Pitt posó sonriente en la alfombra roja junto a Tom Cruise, de 62, quien optó por un conjunto moderno en gris carbón, perfectamente ajustado y de corte clásico. Ambos intercambiaron un cálido abrazo al encontrarse, dejando claro que su amistad dentro y fuera de la pantalla sigue intacta. Una de las sorpresas de la noche fue la ausencia de Javier Bardem (56), quien interpreta un papel importante en la película y hasta ahora estaba tomando parte muy activa en la promoción, como hemos visto en varios programas de la televisión norteamericana, en donde ha concedido entrevistas, así como en el New York Times, donde confesó detalles íntimos de su vida personal, sobre su mujer, Penélope Cruz, y sobre la homofobia de su padre.

Que no asistiera al estreno ha extrañado pero también sabemos que está rodando la versión televisiva de El Cabo del Miedo en EEUU. Fuentes cercanas a la producción confirman que cuestiones de agenda impidieron su asistencia. No obstante, su lugar en la alfombra fue ocupado con fuerza por Tom Cruise.

Brad Pitt y Tom Cruise, este lunes, en Londres

Tom Cruise y Brad Pitt, juntos en público por primera vez desde hace 24 años

Tom Cruise y Brad Pitt, se reencontraron en público por primera vez en 24 años en el Cineworld Leicester Square de Londres. La aparición conjunta de ambas leyendas del Séptimo Arte marcó un momento histórico, ya que no se les veía juntos desde el año 2001, cuando participaron en el evento benéfico A Tribute to Heroes, organizado tras los atentados del 11 de septiembre. En aquella ocasión, compartieron un breve abrazo, pero desde entonces, sus caminos profesionales y personales habían seguido rumbos separados.

Este reencuentro entre Cruise y Pitt remite inevitablemente a su colaboración más icónica: Entrevista con el vampiro (1994), la cinta de Neil Jordan (con Antonio Banderas) en la que interpretaron a Louis y Lestat, respectivamente. Desde entonces, aunque sus carreras han seguido caminos paralelos llenos de éxitos —Cruise como el rey del cine de acción y Pitt con una variedad de papeles galardonados—, nunca volvieron a compartir créditos en la gran pantalla. Este reencuentro, sin embargo, reaviva las sospechas de que preparen algo, y se suma a los rumores que nacieron cuando Pitt declaró en una entrevista que estaría dispuesto a trabajar nuevamente con el protagonista de Misión Imposible, aunque con una condición muy clara: "No voy a colgarme del ala de un avión ni hacer locuras como esas", bromeó Pitt, en alusión al gusto de Cruise por realizar sus propias acrobacias en la saga. "Así que, cuando haga algo que ocurra en el suelo, hablamos", dijo. Cruise también ha demostrado su aprecio por Pitt, recordando en su intervención en CinemaCon 2025, en Las Vegas, que durante el rodaje de Entrevista con el vampiro solían salir por las noches a competir en carreras de go-karts: "Es muy buen conductor", dijo Cruise. "Créeme, he competido contra él. Después de rodar, íbamos a correr karts toda la noche". Brad respondió con humor en su entrevista: "Al final me ganó, tengo que admitirlo."

Inés de Ramón y Brad Pitt

Inés de Ramón, de 32 años, no se quedó atrás en cuanto a estilo

Inés de Ramón, de 32 años, no se quedó atrás en cuanto a estilo. La novia del protagonista de la cinta lució un deslumbrante vestido de lentejuelas plateadas con cuello halter y caída hasta el suelo. Completó su estilismo con un bolso de mano con flecos brillantes y un maquillaje sobrio que resaltaba su elegancia. En un momento tierno que captaron las cámaras, Inés fue vista ajustando el pañuelo de satén que Pitt llevaba al cuello, mientras este dejaba entrever su camisa blanca ligeramente desabotonada y unos lentes de sol que completaban su estilo informal pero sofisticado. La película, dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y producida en colaboración con la FIA y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, es una ambiciosa propuesta que mezcla acción, velocidad y drama. Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto veterano y atribulado que regresa a la Fórmula 1 con la misión de guiar a un joven talento, Joshua Pearce (Damson Idris), en medio de la intensa competencia de los Grandes Premios internacionales.

En el tráiler del filme, el personaje de Pitt deja entrever su compleja personalidad: adicto a la adrenalina, con tendencia al juego y un carácter rebelde. Bardem, en el guion, interpreta al jefe de equipo que cree en el talento oculto de Hayes y apuesta por su retorno al podio. Aunque Pitt ha sido reservado respecto al filme en sus declaraciones públicas, dejó entrever en una entrevista reciente que este proyecto representa una nueva etapa profesional y personal, alejada de los titulares judiciales que han marcado su última década.

Tras la proyección, el elenco y las celebridades se dirigieron a un exclusivo after party organizado por Warner Bros. y Apple Original Films en el hotel NoMad de Covent Garden. Brad e Inés fueron fotografiados al llegar. La diseñadora fue vista disfrutando una copa de vino blanco en el interior del recinto, mientras Cruise optó por no asistir a la celebración posterior.

La modelo estadounidense Abby Champion y Patrick Schwarzenegger (The White Lotus) también caminaron por la alfombra.